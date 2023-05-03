هجوم حاد على أصالة في مصر.. والفنانة السورية ترد

شن عدد كبير من المصريين هجوما حادا على الفنانة السورية أصالة بعد الإعلان عن حفلها في المتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة.

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وطالب عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بإلغاء حفل الفنانة السورية، حيث أشاروا إلى تصريحاتها السابقة التي أنكرت فيها فضل مصر عليها.

كما وصل الأمر إلى إطلاق حملة إلكترونية تدعو لإلغاء حفل الفنانة السورية عبر هاشتاغ "إلغاء حفل أصالة"، معبرين عن رفضهم مشاركة فنانة غير مصرية في حدث مصري.

أنا ازددت بمصر شهره ومجد وماضفت إلّا مُحبّه جديده لمصر العظيمه — Assala (@AssalaOfficial) May 2, 2023

من جانبها علقت أصالة على الأمر قائلة: "أنا ازددت بمصر شهرة ومجد وماضفت إلا مُحبّه جديدة لمصر العظيمة"، حيث جاء التعليق من أصالة على إحدى التغريدات على تويتر التي رحبت بتواجدها في مصر تحت هاشتاغ (أصالة في مصر) والذي كان ردا على تغريدة تضمنت مقطعا من أغنية "بنحبك" والتي قدمتها أصالة لمصر عام 2021.

وقالت إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إن الحفل الخاص بالفنانة أصالة لم يكن سيقام بالمتحف بالأساس وإنما في بحيرة القاهرة الملاصقة للمتحف.

وأوضحت إدارة المتحف، في تنويه على حسابها على فيسبوك، أن تلك البحيرة لا تخضع لسلطة المتحف بأي شكل من الأشكال.

وأهابت إدارة المتحف بعدم الزج باسمه في أي خبر متعلق بهذا الحدث من قبل المنظمين أو أي شخص آخر أو هيئة أخرى.

وجاء هاشتاج إلغاء حفل أصالة ضمن الأكثر تدوينا على مواقع التواصل، بسبب تصريح الفنانة السورية خلال حفلها بموسم الرياض والذي اعتبره البعض يحمل إنكارا لدور مصر خلال مشوارها الفني، إذ قالت: "تاريخي كله الفضل فيه للمملكة العربية السعودية فقط والتي سأظل مدينة لها العمر كله".

المصدر: وسائل إعلام مصرية