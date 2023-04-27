عقب انتهاء "واقعة النصب" عليه..الفنان المصري هاني شاكر يوجه رسالة للبحرين

وجه الفنان المصري هاني شاكر رسالة إلى البحرين، عقب انتهاء "واقعة النصب" عليه من قبل متعهد حفلات، قبيل مغادرة البلاد.

وفي رسالته شكر هاني شاكر وزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي، وهيئة البحرين للسياحة، والسفير المصري بدولة البحرين، للوقوف بجانبه واسترداد حقه واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بعدما هرب متعهد حفله في البحرين دون دفع أجر الفنان وفرقته.

وعلى حسابه في "إنستغرام"، نشر شاكر صورة له قبل مغادرة البحرين، معلقا عليها بالقول: "قبل مغادرتي أرض مملكة البحرين الحبيبة لا يسعني إلا أن أشكر الشعب البحريني على حسن الاستقبال، والحب الظاهر في العيون، منذ وصولنا وحتى المغادرة".

وتابع هاني شاكر: "كما أحب أن أشكر معالي وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي على اهتمامها وإعطاء التوجيهات اللازمة للجهات المسؤولة، وأخص بالشكر هيئة البحرين للسياحة والمعارض على تحركها السريع واتخاذ كل الإجراءات والضمانات التي تضمن حقي من المتعهد المشكو في حقه، الذي لم يلتزم بشروط التعاقد"، لافتا إلى أن المتعهد المشكو في حقه ليس مواطنا بحرينيا.

وأردف: "أحب أن أوضح أنه ليس مواطنا بحرينيا، ولا يمثل إلا نفسه، ولا يفوتني أن أشكر معالي السفير المصري في البحرين ياسر شعبان على اهتمامه ومساندته لي في هذه الظروف، كما تشرفت بزيارته لي هو وأعضاء من هيئة البحرين للسياحة والمعارض في الفندق قبل مغادرتي إلى المطار، معبرين عن حبهم وتقديرهم لي وللفن المصري وتمنياتهم بلقاء فني قريب في البحرين".

وكانت قد انتهت أزمة الفنان هاني شاكر مع المتعهد الذي نصب عليه وهرب خلال حفله في البحرين، يوم الاثنين الماضي، حيث كشفت هيئة البحرين للسياحة والمعارض أنها أنجزت تسوية الخلاف بين إدارة أعمال الفنان هاني شاكر والمتعهد للحفل الذي تم الترخيص له بموجب الأنظمة والقوانين، في ضوء متابعتها لحيثيات الحفل الذي أحياه الفنان في إحدى المنشآت السياحية في البحرين، وما صاحبها من تفاصيل تم تداولها إعلاميًا.

وكان الفنان المصري هاني شاكر قد كشف سابقا عن تعرضه لعملية نصب من قِبل منظم حفلات في البحرين، حيث لم يلتزم ببنود التعاقد المبرم بينهما، ولم يتحصّل منه على المستحقات المالية الخاصة به وبفرقته، حيث انتشر مقطع فيديو للفنان المصري خلال إحيائه الحفل، حيث توقف عن الغناء وكشف عن تفاصيل تعرّضه للنصب قائلا: "حقيقي أحبكم جدا، وأحترم وجودكم معي اليوم، بالرغم من الظروف الغريبة التي تعرّضت لها بسبب هذا الحفل أنا وفرقتي".

وأكمل متوجها للجمهور: "لقد فوجئت بهروب المتعهد وعدم التزامه بأن يدفع لنا أجر الحفل الخاص بي وبفرقتي، لكن وجودي معكم أحلى من أجري مليون مرة".

متعهد حفلات جاب هانى شاكر

مع الفرقه للبحرين فى فندق الخليج يسوى حفلة عامة

هج ومادفع الفندق ولا اجر الفنان والفرقة و هرب 😱 pic.twitter.com/kmatyiooFq — المحامي صلاح العلاج (@SalahAlelaj) April 24, 2023

المصدر: RT