هيئة البحرين للسياحة تعلن تسوية الخلاف حول حفل الفنان هاني شاكر

أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض، تسوية الخلاف حول حفل الفنان هاني شاكر لوجود الضمانات، وأنجزت تحقيقها بموجب الأنظمة والقوانين.

وأشارت إلى أنه في ضوء متابعتها لحيثيات الحفلة التي أحياها الفنان هاني شاكر في إحدى المنشآت السياحية في مملكة البحرين، وما صاحبها من تفاصيل تم تداولها إعلاميا، أكدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض أنها أنجزت تحقيقها الذي تم بهذا الشأن ومبادرتها إلى تسوية الخلاف بين إدارة أعمال الفنان والمتعهد للحفلة التي تم الترخيص لها بموجب الأنظمة والقوانين.

وأكدت في هذا السياق، أن القوانين المعمول بها في مملكة البحرين تكفل حقوق جميع الأطراف بالضمانات التي توفرها، مشيرة في هذا الإطار لما تم التوصل إليه من تسوية للخلاف حول باقي مستحقات الحفلة وسوء التفاهم في معالجة الموضوع في حينها بين متعهد الحفلة وإدارة أعمال الفنان، مقدرة حرص جميع أطراف الموضوع على الالتزام بالقوانين المنظمة وما تشكله من ضمانات قانونية وإدارية تمتاز بها المنظومة القانونية والإدارية في مملكة البحرين.

من جانبه أبدى الفنان هاني شاكر، تقديره للجمهور البحريني والخليجي الذي تكبد مشقة الحضور للحفلة.

وأعرب عن تقديره لدور هيئة البحرين للسياحة والمعارض في حل الخلاف، متطلعا لتعاون أكبر خلال الفترة المقبلة في ظل الزخم السياحي الذي تمتاز به مملكة البحرين والتي سوف تكون ضمن خطته المقبلة التي تشمل لقاء جمهوره في جرش بالأردن وقرطاج في تونس وجولاته اللاحقة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا التي يتم التحضير لها.

ونوّهت هيئة البحرين للسياحة والمعارض بما تتمتع به مملكة البحرين من مقومات لاستقطاب الحفلات الفنية وما صاحبها من نجاح، داعية إلى ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات والأخبار التي يتم نشرها وتداولها على نحو يسيء لأصحابها.

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المصدر: RT