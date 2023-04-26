برسالة رثاء مؤثرة.. ياسر العظمة يودع أحد أبطال "مرايا" (فيديو)

في رسالة وداع مؤثرة، رثى الفنان السوري المخضرم ياسر العظمة الفنان محمد قنوع، الذي وافته المنية بشكل مفاجئ ثاني أيام عيد الفطر عن 49 عاما.

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وعدد العظمة في مقطع فيديو، نشره عبر حساباته على مواقع التواصل، من ضمن برنامج "أسرة مرايا" مناقب الفنان الراحل، مشيرا إلى أنه "كان مثالا نادرا للوفاء، كما كان يحب خدمة الجميع".

وتطرق العظمة، الذي يعد أحد أبرز مؤسسي الدراما والمسرح في سوريا، إلى تجربته المشتركة في مسلسل "مرايا" مع الراحل قنوع، مشيرا إلى أنه "اعتبره ابنا له".

وأوضح العظمة أن "السبب في شعبية الفنان الراحل محمد قنوع تعود إلى حسن أخلاقه، وسيرته، واحترامه لزملاء المهنة، كما إنه لم يكن متعجلا للشهرة، بل كان صبورا ويحب أن يتعلم باستمرار، ويرضي والديه ويحب عائلته التي يعتبرها أساسا في كل شيء".

وقال العظمة إن قنوع "كان رجلا متصالحا مع الحياة" كما كان "إيمانه قويا".

واختتم العظمة رسالته، بكلمات مؤثرة، جاء فيها: "نم هادئا مطمئنا في مثواك يا حبيبي يا محمد".

وتوفي الفنان السوري محمد قنوع مساء يوم السبت الفائت، عن عمر ناهز 49 عاما متأثرا بنوبة قلبية.

المصدر: RT