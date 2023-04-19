وفاة نجم الشاشة الهندية آلو راميش

نعت صحيفة Times of India الفنان والممثل الهندي الشهير، آلو راميش الذي فارق الحياة عن عمر يناهز الـ 52 سنة.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الصحيفة فإن الممثل فارق الحياة الثلاثاء 18 أبريل الجاري إثر نوبة قلبية.

وفي تعليق على خبر رحيل راميش قال المخرج، أناند رافي: "منذ اليوم الأول قدمت لي الدعم ، ولا يزال صوتك يسمع في رأسي، لا أستطيع أن أصدق أنك لم تعد موجودا..".

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ولد راميش في فيساكاباتنام الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي للهند، وبدأ حياته المهنية في المسرح، وظهر في أول عمل سينمائي حمل اسم Chirujallu تم تصويره بلغة الـ Telugu إحدى اللغات الرسمية المعتمدة في الهند.

وشارك الفنان في 50 عمل فني وسينمائي، منها: Tholubommalata، و Veedhi، و Blade Babji، و Kerintha، وأثار في هذه الأعمال إعجاب الجمهور من خلال روح الدعابة ومهاراته الاستثنائية في التمثيل.

المصدر: نوفوستي