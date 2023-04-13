قناة تلفزيونية روسية تعلن استعداد فريقها لتصوير فيلم فضائي جديد على سطح القمر

تحدث مدير القناة التلفزيونية الروسية الأولى قسطنطين إرنست مازحا عن استعداد فريقه لتصوير فيلم سينمائي فضائي جديد على سطح القمر.

وقال مجيبا عن سؤال وجّهته أليه وكالة "تاس" الروسية عما إذا كان مستعدا لتصوير حلقة أخرى من فيلم "التحدي" الفضائي:" ربما سنصوّر فيلما جديدا أثناء تحقيق رحلة فضائية إلى القمر، ونظرا لأنه تم الإعلان اليوم عن مشروعنا القمري فنحن جاهزون".

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جاء ذلك على لسانه في أعقاب العرض الأول لفيلم "التحدي" السينمائي الفضائي في دار سينما "أكتوبر" بموسكو.

ومضى قائلا:" إن الطقس على كوكب الزهرة حار جدا. لذلك لن نسافر إليها. أما القمر فيمكننا القيام برحلة فضائية إليه".

يذكر أن فيلم "التحدي" الذي تم تصويره على متن المحطة الفضائية الدولية عرض أمس 12 أبريل في يوم الفضاء الدولي للمرة الأولى في الكرملين ودار السينما "أكتوبر" بموسكو.

ويعتبر فيلم "التحدي" مشروعا سينمائيا فضائيا ساهم في تحقيقه كل من القناة التلفزيونية الفضائية الأولى وشركة "غلاف كوسموس" الفضائية وورشة Yellow, Black and White السينمائية بدعم من مؤسسة السينما الروسية.

ومن أجل إخراجه انطلقت إلى المحطة الفضائية الدولية يوم 5 أكتوبر عام 2021 مركبة "سويوز – إم إس – 19" مع الممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج السينمائي كليم شيبينكو. وبعد عودتهما إلى الأرض في 17 أكتوبر استكملا تصوير الفيلم على الأرض.

المصدر: تاس