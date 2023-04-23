فيلم جديد مع جوني ديب يعرض في روسيا

سيعرض في روسيا فيلم "جان دوباري" التاريخي حيث لعب جوني ديب أحد الأدوار الرئيسية. أفادت بذلك الخدمة الصحفية للشركة الموزعة Russian World Vision.

سيعرض في روسيا فيلم "جانّا دوباري" التاريخي حيث لعب جوني ديب أحد الأدوار الرئيسية. أفادت بذلك الخدمة الصحفية للشركة الموزعة Russian World Vision.

وسيكون الدور في الدراما التاريخية هو الأول لديب بعد معركة قانونية طويلة الأمد مع زوجته السابقة الممثلة أمبر هيرد.

وستُحضر شركة RWV إلى روسيا الفيلم الذي افتتح مهرجان "كان" السينمائي الـ76، بما أن الشركة دعمت تصوير الفيلم في مرحلة إنتاجه.

وأشارت الخدمة الصحفية قائلة: "لقد أصبحنا شريكة في المشروع وموزعة للفيلم عبر الإنترنت في روسيا ورابطة الدول المستقلة".

ويروي فيلم "جانا دوباري" قصة تحولات في حياة واحدة من أكثر النساء نفوذا في فرنسا، وهي عشيقة الملك لويس الخامس عشر جين فوبرنييه. ولعب جوني ديب دور لويس الخامس عشر في الفيلم، وهذا هو أول دور طويل له في الأعوام القليلة الماضية. وكان ديب على مدى الـ3 أعوام الماضية منهمكا في محاكمات قانونية مطولة مع زوجته السابقة أمبر هيرد.

يذكر أن جوني ديب وأمبر هيرد تطلّقا عام 2016 ، لكن المحكمة أنهت الصراع بينهما فقط عام 2022. وكان الزوجان السابقان يتهمان بعضهما البعض بالإساءة الجسدية والعاطفية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا