أطلت المذيعة الافتراضية "فضة" العاملة بالذكاء الاصطناعي عبر صحيفة "كويت نيوز" في "تويتر"، وأخذت تستحوذ على إعجاب المشاهدين، لتنافس المذيعات الحقيقيات بذكائهن البشري.

وظهرت "فضة" بقميص أبيض وسترة سوداء، قائلة بلغة عربية فصيحة: "أنا فضّة أول مذيعة في الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي في مؤسسة "كويت نيور" الإعلامية، ما هي نوعية الأخبار التي تفضلونها؟ لنسمع آراءكم".

أول مذيعة في #الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي



• #فضة.. مذيعة #كويت_نيوز الافتراضية



• ما هي نوعية الأخبار التي تفضلونها بتقديم #فضة زميلتنا الجديدة؟ .. شاركونا آراءكم pic.twitter.com/VlVjasSdpb — كويت نيوز (@KuwaitNews) April 8, 2023

وقال المدير الشريك لصحيفة "كويت نيوز" ونائب رئيس تحرير جريدة "كويت تايمز" عبد الله بوفتين، إن "فضّة" قيد التجربة "للاستفادة من مزاياها في صناعة المحتوى الجديد والمبتكر".

وأضاف "فضّة اسم كويتي شعبيّ قديم يرمز لمعدن الفضة، والصورة النمطية في الأذهان عن الروبوتات دائما تكون فضية اللون ومصنوعة من المعدن، لذاك دمجنا العنصرين وأطلقنا اسم فضة على المذيعة الافتراضية".

ويعكف فريق على رصد الملاحظات لأخذها بعين الاعتبار، وقد تستخدم "فضّة" في وقت لاحق اللهجة الكويتية لتقديم أخبارها على حساب الصحيفة على "تويتر" الذي يتابعه أكثر من مليون و200 ألف شخص.

وأوضح بوفتين أن شكل المذيعة التي بدت شقراء يعكس التنوع الذي يجمع الكويتيين والمقيمين، مشيرا إلى أنها تمثل الجميع.

وحظيت "فضّة" بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت.

المصدر: أ ف ب