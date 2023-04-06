مخرج صربي: لا يمكن إلغاء الثقافة الروسية أبدا

أكد المخرج الصربي المعروف، أمير كوستوريكا، في الذكرى الـ90 لتأسيس المركز الثقافي الروسي "البيت الروسي" في بلغراد، أن الثقافة الروسية لا يمكن إلغاؤها بحجمها وعمقها وإنجازاتها.

وصل كوستوريكا إلى الاحتفال بمناسبة الذكرى التسعين يتكئ على عكازين وبجبيرة على ساقة، حيث يعاني من كسر فيها. ومنحه السفير الروسي لدى صربيا، ألكسندر بوتسان خارتشينكو، ميدالية "الكاتب الروسي العظيم، فيودور دوستويفسكي" المقدمة من وزارة الثقافة الروسية.

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وقال المخرج خلال منحه الميدالية: "أنا سعيد جدا لأن اسمي مرتبط بشخص اكتشف أعمق الأسرار البشرية وأحد أولئك الذين لا يسمحون الآن برفض الثقافة الروسية في أوروبا الغربية.

وأضاف: "بفضل هذا العمق والإنجازات والقيمة الخالدة، لا يمكن إلغاء الثقافة الروسية".

المصدر: نوفوستي