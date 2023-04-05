رائد فضاء روسي يؤلف كتابا للأطفال عن يوري غاغارين

ألّف رائد الفضاء الروسي سيرغي كود–سفرتشكوف كتابا عن يوري غاغارين للأطفال بعنوان "علام يعلّمني يوري غاغارين".

وسيقام حفل تقديم الكتاب في 8 ابريل الجاري وستنطلق مبيعاته في روسيا في 12 أبريل الجاري الذي يصادف يوم الفضاء العالمي، وهو يوم أول رحلة فضائية في العالم قام بها يوري غاغارين.

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وقال رائد الفضاء سيرغي كود–سفيرتشوف (Sergey Kud-Sverchkov):" يفترض أن يصدر الكتاب يوم 12 أبريل. وكانت دار النشر تبحث منذ زمن طويل عن مؤلف لكتاب عن يوري غاغارين، وبغض النظر عن ذلك، خطرت لدينا، أنا وزوجتي، فكرة تأليف كتاب عن الفضاء للصغار، خاصة أن لنا ابناً يبلغ من العمر أربعة أعوام نقرأ معه الكتب، ثم اتضح لنا أن هناك عددا قليلا جدا من الكتب عن الفضاء ورواد الفضاء مخصصة للأطفال الصغار في بلدنا. وهنا تزامنت رغبة دار النشر مع رغبتنا، ووافقتُ على أن أصبح مؤلفا للكتاب عن رائد الفضاء الأول. وعلى الرغم من أنني كاتب غير محترف ، فإن هذا الكتاب هو الأول في مسيرتي المهنية".

ومضى قائلا:" كانت عملية تأليف الكتاب ممتعة للغاية، ولكنها لم تكن سهلة لأنني لم أزاول هذه المهنة من قبل. وتبيّن في نهاية المطاف أن الكتاب جيد، وأنا اتمنى حقا أن ينال إعجاب القراء. وسيصدر الكتاب بـ 3000 نسخة.

تم عرض تصميم الكتاب على أبنة يوري غاغارين، إيلينا يوريفنا غاغارينا، وقد سمحت لنا بنشر الكتاب. ويسعدني جدا أنها أعجبت بالكتاب، لأن من الصعب جدا الكتابة عن يوري غاغارين وعن مأثرته بلغة مفهومة للأطفال".

وحسب رائد الفضاء، يمكن في المستقبل أيضا نشر ألبوم يحتوي على صور فوتوغرافية للأرض التقطها الرواد الروس من الفضاء. وقال: "هناك فكرة لعمل ألبوم يحتوي على صور فوتوغرافية تم التقاطها من على متن المحطة الفضائية الدولية، وربما لن يكون هذا الألبوم نتاجاً فرديا، بل سيكون عملا مشتركا للعديد من رواد الفضاء".

المصدر: تاس