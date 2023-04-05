مسرح دونيتسك الأكاديمي للشباب يعرض مسرحيتيْن في موسكو

عرض مسرح الشباب الأكاديمي من مدينة دونيتسك يومي السبت والأحد في موسكو مسرحيتيْن له، وذلك على خشبة مسرح الشباب الأكاديمي الروسي.

أفادت بذلك يوم 3 أبريل الخدمة الصحفية للمسرح الروسي التي قالت إن العرضيْن المسرحييْن يومي 1 و2 أبريل اختتما جولة مسرح دونيتسك عبر روسيا.

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وأعادت إلى الأذهان أن مسرحية "الرجل الذي ظهر صدفة" المستوحاة من رواية، يكاترينا غوزيما "الحقيقة كلها عن أبي" أخرجها ألكسندر ليبيديف من دونيتسك وكان عرضها الأول في نوفمبر الماضي بمدينة ماريوبول بجنوب منطقة دونباس.

وتساعد المسرحية المراهقين والبالغين على حل مشاكلهم وتناقضاتهم الداخلية، وتقوم بدوري البطولة في المسرحية الفنانتان يكاترينا غولاي وديانا ماكارتشينكو.

أما مسرحية "سفينة النوح" الموسيقية فوضعت في أساسها أسطورة الطوفان الكبير، وأخرجها المخرج المسرحي أرتيوم غيراغوسيان بمشاركة الممثليْن فلاديمير غلاتشوف وفاديم باسيليغين وغيرهما من الفنانين.

يذكر أن جولة مسرح الشباب الأكاديمي في دونيتسك عبر روسيا بدأت في 2 مارس الماضي واستمرت لغاية 2 أبريل الجاري، وتولت تنظيمها مؤسسة "روس كونتسرت" الروسية بناء على خطة وضعتها وزارة الثقافة الروسية حيث قدّمت فرقة المسرح عروضا في مدن روسية مثل تيومين، كورغان، يكاترينبورغ، نيجني تاغيل وغيرها. وقال مدير المسرح فلاديسلاف سلوخاينكو:"نحن عرضنا في الجولة أفضل مسرحياتنا".

وأشار إلى أن الفرقة لم تعرض في الجولة عبر روسيا مسرحيات للبالغين فحسب بل مسرحيات للأطفال كذلك، على سبيل المثال مسرحية "الرجل الذي ظهر صدفة" التي لفتت انتباه المشاهدين المراهقين فشاركوا بحماس في مناقشات طويلة بعد انتهاء عرض المسرحية وطاولت مواضيع تهم الأطفال. وقال مدير المسرح إن الغاية من عرض مسرحية "الرجل الذي ظهر صدفة" هي إقامة حوار مع المشاهدين المراهقين.

المصدر: تاس