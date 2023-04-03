مسلسل "الزند" السوري يحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.. فما هي الأسباب؟

حصد المسلسل السوري "الزند ذئب العاصي" المراكز الأولى في نسب المتابعة منذ بدء عرض الأعمال الدرامية في الموسم الرمضاني الحالي، حيث حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

إقرأ المزيد

واستطاع العمل، وهو من بين عشرات الأعمال التي عرضت على شاشات العديد من القنوات العربية، أن يحتل الصدارة، وأصبح من أكثر المسلسلات متابعة وتأثيرا.

يعيدنا سيناريو المسلسل الذي تكتبه عمر أبو سعدة وأخرجه ببراعة الفنان المخرج سامر البرقاوي إلى حقبة الظلم التي كان يعاني في أثنائها الفلاحون في عدد من قرى الساحل السوري خلال الحكم العثماني، حيث ظهر بطش الباشوات، وتسلّط الإقطاعيين على أراضي الفلاحين وانتهاكهم لأعراضهم ما ولد شخصية عاصي الزند المتمردة.

وأشاد متابعون ومن بينهم فنانون بالعمل الذي حمل مفردات جديدة من حيث التصوير الذي امتاز بتقينات تكنولوجية عالية وحس درامي مرهف، إضافة إلى أداء مميز للفنان السوري تيم حسن الذي أثبت لمحبيه قدرته العالية على التغلغل في روح شخصيته وتقمصها واستطاع الخروج من عباءة "جبل" في مسلسل الهيبة الذي لاقى ترحيبا جماهريا.

كما لفت المتابعون إلى الكرم الإنتاجي لشركة "الصباح" المنتجة للعمل.

في غضون ذلك، قال الفنان السوري باسم ياخور إن مواطنه تيم حسن قدم دورا مدهشا في مسلسل "الزند".

وأضاف باسم في تصريحات صحفية على هامش تكريمه في ملتقى الإبداع بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق: "برأيي أنه من الممكن أن يكون هناك لو تكرار بسيط مع مسلسل "الهيبة" لكنه استطاع الخروج منه بمنتهى الذكاء والبراعة وقدم شخصية بأبعاد مختلفة وحلول ذكية".

وأوضح باسم أن تيم يقدم دورا مميزا بالإضافة إلى كل الممثلين في العمل، وفي مقدمتهم أنس طيارة ودانة مارديني وكل الممثلين الشباب، بالإضافة إلى إعادة بريق عدد من الممثلين القدامى.

من جهتها، وجهت الممثلة السورية، سلاف فواخرجي، رسالة لتيم معبرة فيها عن إعجابها بأدائه، ونشرت صورة لبوستر العمل وهنأت كل القيمين عليه وقالت: "مسلسل الزند ذئب العاصي.. بداية رائعة بكل تفاصيلها، تنسيك تزاحم المسلسلات الرمضانية لتعيش في عمل فني حقيقي.. شكرا للقائمين عليه والعاملين به.. أتمنى أن يستمر بنفس بدايته ويزداد جمالا ومتعة.. تيم العزيز، مكانك لا يملؤه غيرك.. للبطولة أهلها".

مرت ٧ حلقات من الزند ، انطباعاتكم ؟ pic.twitter.com/lfjaZWCDUS — تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) March 28, 2023

وعبر الفنان أحمد الأحمد عن فخره بمسلسل الزند "ذئب العاصي"، مشيدا بالعمل وأبطاله وصناعه.

وقال: "كل الفخر العملاق المبدع تيم، كل الفخر المبدع سامر، كل الفخر الرائع عمر أبو سعدة والممثلين الرائعين والفنيين الرائعين، كل الفخر المبدع آري جان والمغنيين ومصممين الملابس والديكور والكومبارس والجميع الجميع وكل من ساهم في هذه الرائعة".

وغرد الفنان السوري سامر إسماعيل على "تويتر" قائلا: "تحية لجميع النجوم والقائمين على مسلسل الزند ومبروك على النجاح المستحق في رمضان أتابع العمل وسعيد بالزملاء تيم حسن، أنس طيارة، مجد فضة، فرزدق ديوب، نانسي خوري، دانا مارديني، ريهام قصار وجابر جوخدار.. الدراما السورية بخير".

تحية لجميع النجوم والقائمين على مسلسل #الزند ومبروك على النجاح المستحق في #رمضان أتابع العمل وسعيد بالزملاء تيم حسن، أنس طيارة، مجد فضة، فرزدق ديوب، نانسي خوري، دانا مارديني، ريهام قصار وجابر جوخدار ..

الدراما السورية بخير 🙌👏@actortaim@Nancykhoury91pic.twitter.com/ihiX4N6fWk — Samer Ismail | سامر إسماعيل (@samerjismail) March 31, 2023

والمسلسل من إخراج سامر البرقاوي، وكتابة عمر أبو سعدة. بطولة كل من تيم الحسن، دانة مارديني، أنس طيارة، فايز قزق، ريهام القصار، باسل حيدر، وآخرين.

اقسم بالله اللي جالس يقدمه مسلسل الزند هذي السنة شي عظيم جدًا يستاهل الاشادة متفوق على الجميع من جميع النواحي اخراج الحرب يخوان اخ عظيم عظيم ❤️❤️❤️#الزند#الزند_ذئب_العاصيpic.twitter.com/QCgQnV1D8E — abdulrahman (@_dho23) April 2, 2023

#نانسي_خوري بعد #الزند غير قبله. صحيح رحلتها كانت قصيرة، بس عملت فرق وأثبتت حضورها كممثلة. لم تفرّط في أدوات الإقناع بل اسثمرتها في تأكيد الأمومة والأخوّة والإرادة الصلبة بالانتصار على المرض. مكانها حلو بالمسلسل وبعتقد لناطرها بعد أحلى. #عاصي_الزندpic.twitter.com/ifgrnxrO3x — Fatima Abdallah (@abdallah_fatima) April 2, 2023

المصدر: RT