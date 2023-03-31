مسلسل جزائري يثير ضجة بعد ظهور اسم تنظيم إرهابي في أحد مشاهده!

طلبت سلطة ضبط السمعي البصري توضيحا من التلفزيون الجزائري، حول مشهد في مسلسل "الدامة" الدرامي الذي تبثه القناة العمومية منذ بداية رمضان.

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ويأتي ذلك على خلفية ظهور "اسم حركة انفصالية مصنفة كتنظيم إرهابي"، في أحد مشاهد الحلقة الأولى من المسلسل.

وأوضحت سلطة ضبط السمعي البصري، في بيان لها أمس الخميس، أنها "سجلت من خلال متابعتها لأحد برامج التلفزيون العمومي المتمثل في مسلسل الدامة في أولى حلقاته في الدقيقة 19:45. مشهدا يظهر فيه جدارا بأحد الأسواق بباب الواد بالعاصمة مكتوب عليه اسم حركة إنفصالية مصنفة إرهابية".

وأكدت السلطة أنها راسلت التلفزيون العمومي وطلبت توضيحات في الموضوع. وستتخذ الإجراءات اللازمة على ضوء ما سيقدمه التلفزيون من توضيحات.

في غضون ذلك، وجه النائب الجزائري عبد الله عماري، أسئلة شفوية لوزير الاتصال محمد بوسليماني، حول ما تبثه بعض القنوات من مسلسلات معروضة "تشجع الرذيلة وتعاطي المخدرات والمهلوسات".

وأشار النائب إلى أن البرلمان ناقش مؤخرا موضوع المؤثرات العقلية التي اجتاحت الجزائر، وضربت الشباب.

كما نوه إلى أن "الجميع استبشروا خيرا في رمضان الماضي بعد توقيف مسلسل بث لقطات خادشة للحياء"، إلا أن "ريما عادت إلى عادتها القديمة"، مبينا أنه "عوض أن تتورع تلك القنوات في اختيار ما يبث، إلا أنه طغت عليها برامج تافهة والرداءة التي تؤثر حتما على الأخلاق".

المصدر: الشروق+ الخبر