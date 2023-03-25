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مسلسل "دفعة لندن" يثير الجدل حول "الشخصية العراقية" ودعوات لوقف بثه

الثقافة والفن

مسلسل
Gettyimages.ru
سوق قديم في العاصمة بغداد
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أثار مسلسل "دفعة لندن" الذي تعرضه MBC السعودية الجدل في العراق بعد يومين على انطلاق عرضه، حيث اعتبرته أوساط عراقية "إساءة للعراقيين والشخصية العراقية".

من جهته، قال محمود الربيعي، عضو مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، في بيان صحفي: "سنتصدّى في هيئة الإعلام والاتصالات بشكل رسمي وقانوني للتجاوزات المشينة بحق العراقيين والتي صدرت عبر حلقات مسلسل (دفعة لندن) الذي تبثه قناة MBC السعودية، والسعي لمنعه ومحاسبة المسؤولين عنه".

‏وأضاف: "ندعو الجهات الحكومية المختصة إلى أداء واجبها الوطني والدفاع عن سمعة العراق والعراقيين".

المصدر:RT

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