مصر..تطورات جديدة في قضية فنان مشهور متهم بهتك عرض 7 فتيات

كشف موقع "القاهرة" 24 نقلا عن مصدر مقرب من أسرة الفنان شادي خلف أن الفنان حصل على عفو شرطي في القضية المعاقب فيها في فبراير 2022، بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن المصدر قوله إن "الفنان شادي خلف، البالغ من العمر 42 سنة ويعمل ممثلا ومدرب تمثيل باستوديو ذات، حصل على العفو الشرطي، بعد قضاء نصف المدة القانونية لفترة حبسه، والتزم خلال تلك الفترة بحسن السير والسلوك داخل مركز الإصلاح والتأهيل".

وذكر المصدر أن "الفنان شادي نبيل خلف يتمتع بصحة جيدة أثناء قضاء فترة عقوبته داخل مركز الإصلاح والتأهيل".

وأكد أن شادي خلف وصل إلى منزله بعد الإفراج عنه في القضية رقم 2455 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة.

جدير بالذكر أن جهات التحقيق أحالت شادي خلف إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بـ"هتك عرض" 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن، خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها.

المصدر: "القاهرة 24"