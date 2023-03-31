الفنانة نيللي كريم تعلق على إمكانية تأديتها لمشاهد "حميمية" وتكشف أسرارها

كشفت الفنانة المصرية نيللي كريم، العديد من الأسرار بشأن حياتها الفنية والشخصية مع العديد من التصريحات المثيرة للجدل.

وخلال لقاء ببرنامج "حبر سري"، تحدثت ميللي كريم عن وفاة والدها، لافتة إلى أنها كانت تعرف بمرضه، إلا أنها لم تكن تعلم طبيعة المرض قبل وفاته.

وأشارت إلى قربها من والدها جدا في فترة مرضه بالمستشفى، وأنها كانت تذهب معه إلى العلاج، مضيفة: "مكانش حد متوقع أنه يتوفى، ووفاته جاءت بطريقة غير متوقعة، ووالدتي لم تكن متخيلة..فكرة الموت كانت مفاجأة، ومحستش في وقتها أن هعاني من وفاة والدي"، إلا أنها على مدار السنين عانت من وفاة والدها، إذ إن وجوده كان سيساعدها في تخطي الأزمات.

وعن رأيها بـ"المشاهد الحميمية" و"قبلة هاني سلامة"، أوضحت نيللي كريم أنها من الممكن أن تشارك في مشهد حميمي، معتبرة أن المشاهد الرومانسية والتي بها إحساس كان يتم عرضها وكان يعجب بها الجمهور، لكن لم يتم تصوير مثل هذه المشاهد منذ فترة طويلة.

وأكدت أنه من الممكن أن تكون هناك مشاهد بها حميمية وإغراء بدون أن يكون بها إفراط.

وتابعت: "من زمان مفيش فيلم فيه بوسه"، مشددة على أنه لو كان هناك مشاهد بها إغراء لكن العمل جيد، فإن المشاهد سيرضى به .

وعلقت نيللي كريم على قبلتها مع الفنان هاني سلامة في فيلم "إنت عمري" بالقول: "البوسة مع هاني سلامة مش غلطة والفيلم نجح بشكل كبير جدا"، مشيرة إلى أنها قدمت عملا فنيا عن التحرش لم يكن به أي مشاهد للمس أو خدش للحياء.

كما ذكرت نيللي أن مسلسل "فاتن أمل حربي" لم يكن سطحيا كما يتحدث البعض، إذ كان يناقش قضية مهمة جدا، وهو مسلسل مهم في الحياة بشكل عام، مشيرة إلى أن المسلسل ساعد في تعديل قانون الأحوال الشخصية.

ونوهت بأن هذا المسلسل امتلك دراما جيدة، وبه خطوط درامية مختلفة، لافتة إلى أن قضية المسلسل كانت مهمة جدًا وأساسية في المجتمع، وحققت نجاحا وهو قانون الأحوال الشخصية.

وأعربت عن سعادتها بالعمل مع الفنان محمد ثروت في مسلسل "فاتن أمل حربي"، بالقول: "كواليس المسلسل معه كانت كارثية، وبموت في محمد ثروت أكتر واحد بيضحكني".

وتعليقا على كواليس تصوير مسلسل "عملة نادرة"، قالت نيللي كريم: "كواليس جميلة، وفكرة المسلسل كانت عن طريق الكاتب مدحت العدل، واتخضيت من دور صعيدية في المسلسل"، موضحة أن "الأجواء الخاصة بالمسلسل والدخول في تصوير الدور كان يشجعها، فهذا الدور كان بالنسبة لها عالم آخر".

وتابعت: "عالم الصعيد به قصص وأساطير ومناظر طبيعية، والمسلسل تم تصويره في الأقصر وأسوان".

وبينت نيللي أنها تعشق الفنانة يسرا، التي تمتلك الصفات الجيدة وهي صاحبة القلب الطيب، مؤكدة أنها تحب دائمًا أن تشارك في أعمال فنية مع يسرا، كما أنها لا تنظر حول الدور أو العمل الفني والذي تعمل فيه بجانب يسرا.

وقالت نيللي إنها شاهدت مسلسل "الاختيار" والفنان أمير كرارة، معلقة بالقول: "اختار أشارك مع أمير كرارة في عمل، وبفكر أشارك مع أمير كرارة في فيلم كوميدي".

وتطرقت نيللي إلى تصريحات سابقة للفنان هاني رمزي حول أنها تريد تصوير جزء ثانٍ من فيلم "غبي منه فيه"، موضحة أنها تحب هذا الفيلم كثير جدا، لكن تصوير جزء ثان دائما لأي عمل يكون أصعب من الجزء الأول.

وذكرت أنها دائما ما تتحدث مع الفنان هاني رمزي، مضيفة: "بحبه على المستوى الشخصي والفني".

وأردفت: "لو في ورق وفكرة جيدة لفيلم غبي منه فيه الجزء الثاني سأشارك فيه..هاني رمزي فنان كبير جدا وشاركوا معه في الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية".

المصدر: "المصري اليوم"