"ابنة فرعون" تعرض في مسرح "ماريينسكي" ببطرسبورغ

تلقى مصمم الباليه الفرنسي المشهور، بيير لاكوت، عام 2000 دعوة من مسرح "البولشوي" ليحيي مسرحة باليه "أبنة فرعون" الأسطورية التي تم إخراجها لأول مرة في القرن الـ19.

واعتمد، لاكوت، في تصميمه للباليه الكلاسيكي على مذكرات راقصات الباليه الروسيات العظيمات، مع العلم أن مصمم الباليه الفرنسي العظيم، ماريوس بيتيبا، أخرج أول نسخة من باليه "ابنة فرعون" عام 1862 على خشبة مسرح البولشوي".

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وقرر الآن مسرح "ماريينسكي" في بطرسبورغ العودة إلى هذا الباليه المشهور. ويبدو أنه يريد الرد على نسخة لـ"أبنة فرعون" من تصميم، بير لاكوت، في منافسته الدائمة مع "البولشوي". ولا يريد الاعتماد على مذكرات راقصات الباليه الروسيات بل اعتمد على تجربة ماريوس بيتيبا الكلاسيكية عام 1862.

وإذا كانت المصريات في" البولشوي" في نسخته الأسطورية من تصميم لاكوت، يطرن فوق المسرح ، فإن راقصات الباليه في "مارينسكي" تتحركن ببطء ، بينما ينتجن في الثانية الواحدة سرعة أكثر بمقدار 3 أضعاف من حركات الساق.

ويروي سيناريو باليه " ابنة الفرعون" قصة راميات القوس المصريات اللواتي يذهبن لصيد الأسود، أما اللورد الإنجليزي (ويلسون) فدخل مع خادمه، هرما مصريا ، ونام هناك، ثم نقله المنام إلى عصر الفراعنة حيث حاولت ابنة الفرعون (أسبيشيا) وخادمها (رامزي) ومجموعة من الأصدقاء اصطياد أسد..

ثم تتعرض الأميرة لهجوم النحل، ثم لهجوم الأسد نفسه فأنقذها اللورد الإنجليزي الذي تحول في المنام إلى الموظّف المصري (تاور) الذي قد وقع في حبها.

ويستغرق الباليه في مسرح "ماريينسكي" 3 ساعات و30 دقيقة، بينما تستغرق المسرحية في "بولشوي" ساعتين و45 دقيقة.

المصدر: تاس