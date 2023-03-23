وزارة الثقافة الروسية تمنح المدعي العام الفنزويلي ميدالية

منح سفير روسيا في فنزويلا سيرغي ملك-بغداساروف المدعي العام الفنزويلي طارق ويليام صعب ميدالية "الكاتب الروسي العظيم فيودور دوستويفسكي" التذكارية التي أصدرتها وزارة الثقافة الروسية.

ويعتبر طارق ويليام صعب أيضا كاتبا وشاعرا في الوقت نفسه. ونقلت السفارة الروسية عن سفيرها ملك-بغداساروف قوله: "نشكر المدعي العام طارق ويليام صعب على مساهمته الخاصة في الاحتفالات بالذكرى الـ200 للكاتب الروسي العظيم، والتي تجلت، بين أمور أخرى، في مبادرته لإنشاء تشكيلة تذكارية فنية على أحد جدران مبنى النيابة العامة في كراكاس.

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وشارك في مراسم منح الميدالية رئيس مجلس الشؤون الأخلاقية في فنزويلا، ألفيس أموروسو ومفوض حقوق الإنسان ألفريد رويس ونائب وزير الخارجية الفنزويلي فرانكلين راميروس.

وقال طارق ويليام صعب في مؤتمر صحفي عقد في السفارة الروسية في أعقاب منحه الميدالية: إن "تكريم شاعر بميدالية أصدرتها دولة مثل روسيا ترتب علي مسؤولية كبيرة، وأعتقد أن الثقافة هي أداة للسلام، وسأستمر في استخدامها بكل مسؤولية ولصالح الشعوب".

يذكر أن المدعي العام لجمهورية فنزويلا البوليفارية هو شاعر وكاتب مشهور، وقد تصدّر كتابه "مناظر بوريال" مبيعات معرض الكتاب الفنزويلي الدولي FILVEN-2022.

المصدر: تاس