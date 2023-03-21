نجم هوليوود يردد أغنيات أطفال روسية (فيديو)

غنى الممثل الأمريكي، برادلي كوبر، أغنية يعرفها كل تلميذ روسي.

وتذكر مستخدمو شبكة الإنترنت مقطع فيديو مثيرا مع ممثل هوليوود حيث تحدّث على الهواء في برنامج فرنسي، عن تفضيلاته الموسيقية. وبحسب كوبر، فإنه يحب أغاني الرسوم المتحركة "Fixies" وأغاني الأطفال السوفياتية بشكل عام.

وقال:"أجمل أغنية على الإطلاق هي أغنية "ساعة صغيرة" من فيلم الكرتون هذا". وعندما تم تشغيل الأغنية، بدأ الممثل في أدائها بابتسامة.

ووصف نجم هوليوود أغنية "مكنسة كهربائية" من فيلم "Fixies" بأنها أفضل تريك موسيقي للرقص. كما أبرز أغنية "أنتوشكا" من فيلم كرتون سوفيتي.

وقال:" أعرف هذه الأغاني جيدا .. لدي ابنة صغيرة، وهي تستمع إليها كل يوم".

وأضاف كوبر أنه يشعر بالخجل قليلا عند الاستماع إلى أغنية "دروس في المدرسة" السوفيتية. ولكنه أثناء أدائها، غناها فأبلى بلاء حسناً، مما دل على أنه يعرف كلماتها جيدا.

جدير بالذكر، أن برادلي كوبر وزوجته السابقة، عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، قررا عام 2021 تسجيل ابنتهما (ليا) في دورة للغة الروسية في إحدى مدارس نيويورك المرموقة. ولم تكد تبلغ الفتاة من العمر 4 أعوام حتى اعتقد والداها أنها يجب أن تكبر في أجواء الثقافتيْن الأمريكية والروسية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا