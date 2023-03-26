آخر ملوك مصر يزور جامع أحمد بن طولون في القاهرة (صور)

زار آخر ملوك مصر الملك أحمد فؤاد الثاني جامع أحمد بن طولون الأثري الشهير في القاهرة.

وتفقد الملك السابق تفاصيل أبرز ما يميز الجامع وهو مئذنته التي تعكس طراز مسجد العباس في سامراء (العراق)، على الرغم من أن تاريخ بنائها محل خلاف حيث يشير البعض أنها أضيفت إلى البناء في وقت لاحق، كما تحتوي العقود والنوافذ المطلة على صحن الجامع على زخارف جصية هندسية ونباتية.

ونشرت الإدارة العامة لمناطق آثار جنوب القاهرة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، صورا من زيارة الملك أحمد فؤاد الثاني إلى جامع أحمد بن طولون.

كما زار الملك السابق مع نجله الأمير محمد علي ونجلته الأميرة فوزية، معبد إدفو، كما حرص على زيارة موقع مطعم فاروق الخيري في باب الشعرية الذي افتتحه الملك فاروق عام 1932 لتقديم وجبات للفقراء، واختار له أمهر الطهاة الذين كانوا يتقاضون مرتباتهم من قصر عابدين مباشرة.

وأجرى الملك أيضا جولة سياحية بمنطقة أهرامات الجيزة وذلك رفقة أسرته وأصدقائه.

والأربعاء، نظم المفكر والمؤرخ الدكتور ماجد فرج، حفلا خاصا على شرف الملك فؤاد الثاني خلال زيارته الحالية لمصر، وذلك في نادي محمد علي الملكي في منيل شيحة.

وحضر الحفل، سفراء اليابان، سويسرا، بالإضافة إلى الدكتور أحمد غنيم، المدير التنفيذي للمتحف القومي للحضارة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، ورجل الأعمال جورج فولوبولس وعدد من المشاهير.

المصدر: وسائل إعلام مصرية