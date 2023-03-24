اليابان.. عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "بوكيمون"

عرضت الحلقة الأخيرة من مسلسل الأنمي "بوكيمون" على تلفزيون طوكيو يوم الجمعة بعد أن استمر عرضه طيلة 26 عاما، على مدار 25 موسما، و1234 حلقة.

الحلقة الأخيرة من المسلسل وضعت حدا لمغامرات الشخصية الرئيسية المسماة آش (ساتوشي في النسخة اليابانية) وصديقه بوكيمون بيكاتشو.

مع ذلك، في المستقبل القريب ستبدأ في اليابان سلسلة جديدة على أساس عالم وحوش الجيب، التي سوف يطلق عليها اسم "آفاق البوكيمون".

تم عرض المقطع الدعائي للمسلسل القادم مباشرة بعد نهاية الحلقة الأخيرة.

بوكيمون آفاق سوف يعرف الجمهور على مجموعة جديدة من الشخصيات الرئيسية، ولكن من المستبعد عودة إيش وبيكاتشو ومشاركتهما بشكل من الأشكال في مغامرات بوكيمون.

بوكيمون هي واحدة من أشهر حلقات الانيمي اليابانية التي تنقل الثقافة الشعبية اليابانية الحديثة، ومقد اسس المسلسل عملاق الترفيه الإعلامي نينتندو في عام 1996.

على مدى أكثر من 25 عاما من وجودها أصبحت شخصيات بوكيمون أبطال مسلسل تلفزيوني والعديد من أفلام الأنيمي كاملة الطول ومقاطع الفيديو وألعاب الكمبيوتر.

وقد تم بث المسلسل التلفزيوني حول مغامرات آش وبيكاتشو في 192 دولة ، بما في ذلك روسيا.

المصدر: تاس