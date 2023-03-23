التحليل الأول على الإطلاق للحمض النووي لبيتهوفن يحل لغز وفاته

كشف فريق دولي من علماءالأحياء الجزيئية أن المؤلف الموسيقي الألماني الشهير لودفيج فان بيتهوفن لم يمت بسبب التسمم بالرصاص كما كان يعتقد سابقا.

لقد أصيب بيتهوفن بالتهاب الكبد B عندما توفي عام 1827 عن عمر يناهز 56 عاما، وفقا لتحليل الحمض النووي الأول على الإطلاق لجينوم الموسيقي الألماني الأصم.

وكشف التحليل الجيني، الذي أُجري على خمسة خصلات من شعر بيتهوفن مأخوذة كتذكارات من رأسه خلال السنوات السبع الأخيرة من حياته، أنه كان معرضا لخطر الإصابة بأمراض الكبد.

Scientists decoded DNA from Beethoven’s hair, saved by his fans. It offered clues on his final years. https://t.co/c1twfxpd7P — The Washington Post (@washingtonpost) March 22, 2023

وقد يكون هذا الخطر الوراثي إلى جانب عدوى التهاب الكبد B، والتي من المحتمل أن تكون قد أضرت أيضا بالكبد، لعبت دورا في وفاته.

ولم يسلط البحث الضوء على كيفية فقد سمعه.

🗣️ "There is a good case ethically for using genetic analysis to dispel previous misconceptions."



Associate Professor of Forensic Science at #KingstonUni Dr Leyla Renshaw has commented in @newscientist on new evidence into the cause of Beethoven's death.https://t.co/cBv7T3FMbl — Kingston University (@KingstonUni) March 23, 2023

ولد بيتهوفن عام 1770، وبدأ يفقد قدرته على السمع في منتصف وأواخر العشرينات من عمره، وأصبح أصم تماما في أواخر الأربعينيات من عمره. كما عانى من مشاكل معوية حادة بشكل متزايد طوال حياته، حيث عانى على الأقل من نوبتين من اليرقان، وهو أحد أعراض أمراض الكبد.

وبعد وفاة بيتهوفن في عام 1827، كشف تشريح الجثة أنه كان يعاني من ندوب شديدة في الكبد، تُعرف أيضا باسم تليف الكبد.

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والآن، وجد البحث الجديد الذي نُشر يوم الأربعاء 22 مارس في مجلة Current Biology، الأساس الجيني والفيروسي لمرضه، واستيفاء طلب الملحن أخيرا.

ولفك الشفرة الجينية للملحن العظيم، شرع العلماء أولا في معرفة ما إذا كانت خصلات شعره الثماني التي حصلوا عليها من مجموعات في الولايات المتحدة وأوروبا أصلية.

وبعد استخدام تحليل الحمض النووي لتحديد عمر الخصلات اعتمادا على الحمض النووي المأخوذ من كل منهما، وتحديد تطابقها مع أصول عائلة الملحن الموثقة، خلص الفريق إلى أن خصلات الشعر الخمس تعود لبيتهوفن.

وكانت خصلات الشعر الذي تمت دراستها سابقا تشير إلى أنه مات بسبب التسمم بالرصاص، لكن يُعتقد الآن أن تلك الخصلات تعود لامرأة يهودية.

وكشف تحليل الحمض النووي الإضافي للخصلات عن ارتفاع مخاطر إصابة الملحن بأمراض الكبد، ربما بسبب اضطراب وراثي يسمى داء ترسب الأصبغة الدموية الوراثي.

ويعتقد العلماء أن حب بيتهوفن الموثق جيدا للكحول، إلى جانب إصابته بالتهاب الكبد B، وهو فيروس يمكن أن يتلف الكبد، قد يكون تسبب في إصابته بأمراض الكبد.

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وهذا المزيج المميت من تليف الكبد والتهاب الكبد الوبائي وتعاطي الكحول حكم عليه بالموت.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة تريستان بيغ، عالم الوراثة ومرشح الدكتوراه في الأنثروبولوجيا البيولوجية بجامعة كامبريدج في المملكة المتحدة: "بالنظر إلى التاريخ الطبي المعروف، فمن المحتمل جدا أنه كان مزيجا من هذه العوامل الثلاثة، بما في ذلك استهلاكه للكحول .. ولكن سيتعين على البحث المستقبلي توضيح مدى ضلوع كل عامل في وفاته".

وكشفت الدراسة أيضا عن لغز غريب في تاريخ عائلة بيتهوفن. وأظهرت المقارنات التي أجريت مع أقارب الملحن الأحياء أن الحمض النووي الخاص بهم لا يتطابق مع كروموسوم Y الموجود في شعر بيتهوفن الموثق على الرغم من أن البعض منهم يشتركون في القرابة.

ويقول العلماء إن هذا من المحتمل أن يكون نتيجة علاقة خارج نطاق الزواج في مكان ما في سلالة أسلاف بيتهوفن التي أنجبت ذرية.

المصدر: لايف ساينس