"اختطفت من القوقاز واستعبدت" .. وثائق عمرها 600 عام تكشف حقائق عن والدة دافنشي

أظهرت وثائق عمرها نحو 600 عام، اكتشفها مؤرخ إيطالي، أن والدة الرسام الشهير ليوناردو دافنشي اختطفت من منطقة القوقاز في سن المراهقة وتم إرسالها إلى إيطاليا.

ويشير تحليل الوثائق إلى أن والدة دافنشي، كاترينا، اختطفت من منزلها واستعبدت، ثم تم تهريبها من شمال القوقاز، بمنطقة شركيسيا الواقعة شرق البحر الأسود، التي تقع الآن في جنوب روسيا (جمهورية الشركس)، وإرسالها بعد ذلك إلى البندقية.

Da Vinci's mother was an enslaved teenager trafficked to Italy, new documents suggest: A new collection of documents found within the State Archives of Florence suggests that da Vinci's mother was an enslaved girl kidnapped from the Caucasus. Live Science https://t.co/rePUGAU8EB — Matt Willemsen (@mattotcha) March 16, 2023

وإذا كانت هذه الوثائق دقيقة، فهذا يعني أن ليوناردو دافنشي، الذي يُعد أحد أعظم الرسامين والعلماء في عصر النهضة الإيطالية، كان نصف إيطالي فقط.

وقد استخدم كارلو فيتشي، المؤرخ وأستاذ الأدب الإيطالي في جامعة "L’Orientale" في نابولي، الاكتشاف كموضوع لرواية تاريخية.

🎨Léonard de Vinci, auteur de la Joconde et symbole de la Renaissance, n'était en fait qu'à moitié italien, a affirmé à Florence un éminent universitaire, selon lequel la mère du génie était une esclave circassienne #AFP#APFTV⤵️ pic.twitter.com/oysmxwaWfe — Agence France-Presse (@afpfr) March 15, 2023

وقال فيتشي إن الرواية بعنوان Il sorriso di Caterina: La madre di Leonardo أو "ابتسامة كاترينا والدة ليوناردو"، تحتوي على تفاصيل دقيقة من نتائج بحثه.

ومع ذلك، لم يتم نشرها بعد في مجلة لتتم مراجعتها من قبل الأقران.

Relying on one document dated 1452, Carlo Vecce argues in a new historical novel that Leonardo da Vinci’s mother was kidnapped and enslaved as a girl in the mountainous Caucasus area of Central Asia. Via dear @KrebsVerena#slaveryarchive#twitterstorianshttps://t.co/nlSE9bsrYFpic.twitter.com/stsjZWZ0bt — Ana Lucia Araujo, PhD (@araujohistorian) March 14, 2023

وأشار فيتشي في مؤتمر صحافي عقده يوم الثلاثاء 14 مارس: "كانت والدة ليوناردو عبدة شركسية. أخذت من منزلها في جبال القوقاز، وبيعت وأعيد بيعها عدة مرات في القسطنطينية، ثم البندقية، قبل أن تصل أخيرا إلى فلورنسا، حيث قابلت كاتب العدل الشاب، بييرو دافنشي، والد ليوناردو".

واشتهر ليوناردو دافنشي برسمه الموناليزا، وكان فنانا ومهندسا معماريا ومخترعا وعالم تشريح وعالما.

LEONARDO DA VINCI WAS ONLY HALF ITALIAN



A document discovered by Carlo Vecce in the State Archives of Florence reveals that Leonardo Da Vinci's mother was called Caterina and that she was a Circassian princess, daughter of Prince Yakob, who was probably enslaved by the Tartars. pic.twitter.com/DYdHABRLpm — My country? Europe. 🇪🇺 (@mycountryeurope) March 14, 2023

“When I saw that document I couldn’t believe my eyes,” Carlo Vecce told NBC News. “I never gave much credit to the theory that she was a slave from abroad. So, I spent months trying to prove that the Caterina in that notary act was not Leonardo’s mother, https://t.co/r8oOln52Ru… https://t.co/Oa3NnS0Lpwpic.twitter.com/jeZiaiSR9J — Abkhaz World (@AbkhazWorld) March 15, 2023

وملأ عشرات الدفاتر السرية بالملاحظات العلمية والاختراعات والملاحظات التشريحية. وإلى جانب الرسومات التفصيلية للتشريح البشري، تحتوي دفاتر ملاحظاته على تصميمات للدراجات والمروحيات والدبابات والطائرات.

ويعد البحث عن تاريخ عائلة دافنشي أمرا صعبا لأنه حتى الآن يمكن فقط تتبع أسلاف والده بشكل صحيح.

واقترح آخرون أن والدة دافنشي كانت يتيمة عاشت في مزرعة مهجورة عندما قابلت بييرو دافينشي.

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لكن الحقيقة الوحيدة المعروفة عن عائلة دافنشي الشهيرة هي أن والديه لم يكونا متزوجين وأنه ولد خارج إطار الزواج في بلدة أنشيانو في توسكانا، وكان ابن كاتب العدل بييرو دافينشي وامرأة تدعى كاترينا.

وعثر فيتشي على الوثائق غير المعروفة سابقا أثناء إجراء بحث في أرشيف فلورنسا. من بينها شهادة لاتينية، موقعة من بييرو ومؤرخة في 2 نوفمبر 1452، حررت كاترينا من العبودية. وقبل عام، في 1451، كانت كاترينا قد التقت ببييرو بعد أن اشتراها فارس فلورنسي للعمل كممرضة، على حد قول فيتشي.

وأضاف فيتشي: "كاتب العدل الذي أفرج عن كاترينا هو نفس الشخص الذي أحبها عندما كانت ما تزال جارية وأنجب منها هذا الطفل".

المصدر: لايف ساينس