140 عاما على ميلاد مترجم القرآن إلى الروسية

ستشهد بطرسبورغ يوم 16 مارس فعاليات احتفالية مختلفة بمناسبة حلول الذكرى الـ140 لميلاد الأكاديمي إغناطيوس كراتشكوفسكي مؤسس مدرسة الاستعراب الروسية.

وسيقام في مبنى المكتبة القومية الروسية في بطرسبورغ معرض تحت اسم "أستاذ الاستشراق" سيعرض أمتعة شخصية للأكاديمي ومطبوعات من مكتبته سلّمتها للمكتبة أرملته البروفيسورة فيرا كراتشكوفسكايا.

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وقد سلّمت الأرملة المكتبة 20.000 كتاب ستتوزع في خزانته التذكارية التي تم الاتفاق على استحداثها مع رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا المفتي راويل عين الدين.

وقال رئيس المكتبة القومية الروسية فلاديمير غرونسكي إن الإدارة الدينية لمسلمي روسيا تسعى إلى تأييد كل ما يُسهم في تخليد ذكرى العالم الروسي الكبير وتراثه، وتشارك الإدارة بالتعاون مع المكتبة القومية في إنشاء خزانته التذكارية.

يذكر أن المكتبة القومية الروسية كانت قد أقامت في نوفمبر الماضي معرضا فريدا من نوعه، وهو "شرق إغناطيوس كراشكوفسكي"، وذلك على هامش المؤتمر العلمي الدولي "قراءات فايزخانوف" الثامن عشر الذي عقد في نوفمبر 2022 في موسكو في إطار الفعاليات الثقافية والدينية بمناسبة حلول ذكرى مرور 1100 عام على اعتناق الإسلام قبل شعوب بلغاريا على نهر الفولغا.

يذكر أن إغناطيوس كراتشكوفسكي (1883 – 1951) هو أكاديمي سوفيتي ومؤسس المدرسة الروسية للاستعراب ومؤلف أكثر من 450 بحثا علميا وكتابا في موضوع بلاد العرب وتأريخها ودينها الإسلامي، ومن أهمها مذكرات "في المخطوطات العربية" التي ترجمت إلى اللغة العربية وغيرها من اللغات، و"تاريخ الأدب الجغرافي لدي العرب"، كما قام كراتشكوفسكي بترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الروسية

المصدر: VK