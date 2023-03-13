"نورس" المسرح الفني الروسي يطير إلى الفضاء

قال ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية إن "النورس"، وهو شعار مسرح موسكو الفني، سيرسل إلى مدار حول الأرض بمناسبة حلول الذكرى الـ125 لتأسيس المسرح إياه.

صرح بذلك السبت 11 مارس ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية وقال:" ستطلق قريبا إلى الفضاء صورة أسطورية رسمت على ستار خشبة مسرح "تشيخوف" الفني في موسكو، وهناك رمز المسرح، وهو النورس الذي يرمز إلى التحليق الحر للفكر الإبداعي". وحسب الناطق فإن صورة هذا الطائر البحري قد تظهر على الأزياء الفضائية لرواد الفضاء الروس.

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وأشارت المؤسسة الروسية إلى أن المسرح سيزور مطار "بايكونور" الفضائي حيث سيقدّم عروضا فنية، بما في ذلك مسرحية "النورس" الخاصة التي تم إخراجها خصيصا لعرضها في المطار الفضائي بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 125 عاما على تأسيس مسرح موسكو الفني.

يذكر أن مسرح موسكو الفني تم تأسيسه عام 1898 من قبل قسطنطين ستانيسلافسكي وفلاديمير نيميروفيتش – دانتشنكو وسمي منذ عام 1919 "مسرح موسكو الفني الأكاديمي"، ثم تحول عام 1932 إلى مسرح "غوركي" الفني الأكاديمي السوفيتي، وانبثق عنه عام 1987 مسرحان اثنان: أحدهما مسرح "غوركي" الفني، وثانيهما مسرح "تشيخوف" الفني.

المصدر: تاس