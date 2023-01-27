افتتاح مهرجان "أيام تشيخوف" في بطرسبورغ

افتتح مساء الخميس 26 يناير في بطرسبورغ مهرجان "أيام تشيخوف" السنوي السادس. وتولت تنظيمه مكتبة "تشيخوف" في بطرسبورغ.

وقالت مديرة المهرجان، مارينا ياكوفليفا، إن المهرجان يكرّس العام الجاري لمسرحية تشيخوف" الأخوات الثلاث".

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وقالت "هو مهرجان "أيام تشيخوف" السادس يقام في بطرسبورغ، وقررنا أن نكرّسه العام الجاري لمسرحية " الأخوات الثلاث" وليس للمسرحية نفسها فحسب بل لنسختيْها اللتين قدم إحداهما عام 1901 المخرج المسرحي الروسي نيميروفيتش – دانتشِنكو والنسخة الأخرى التي قدّمها في القرن الـ21 مسرح الشباب بحي فونتانكا.

وستتاح لضيوف المهرجان فرصة ارتياد معرض تقليدي بعنوان "أكثر المسرحيات تعقيدا" حيث سيلتقون بمدير مسرح الشباب، سيميون سبيفاك، وكذلك بالممثلات اللواتي قُمن بأداء أهم الأدوار في مسرحيته. وبينهن الممثلتان ريجينا شوكينا ويكاترينا أونتيلوفا.

كما سيطلع ضيوف المعرض على صور فوتوغرافية التقطت أثناء عرض المسرحية وأزياء الفنانين والفنانات.

ويتضمن برنامج المهرجان كذلك إقامة أمسية موسيقية تحت عنوان "تشيكوف، الباليه، الجاز" بمشاركة الثالوث الموسيقي وبقيادة المؤلف الموسيقي بافل كانتوروف.

المصدر: تاس