(فيديو).. الممثل الهوليوودي مارك والبيرغ يطلب من المدون الروسي خاسبيك أن يلكمه خلال بطولة UFC

التقى الممثل الهوليوودي مارك والبيرغ، مع المدون الروسي خاسبيك (اسمه الحقيقي حسب الله محمدوف)، وذلك على هامش بطولة "UFC- يو إف سي" (بطولة القتال النهائي).

وقام الممثل الأمريكي بنشر شريط فيديو حول اللقاء على صفحته في Instagram.

وفي اللقطات ظهر والبيرغ، وهو يطلب من خاسبيك ضربه، وهو ما رفضه الأخير مؤكدا على أنه لا ينوي ضرب الممثل بل أن يكون صديقا له.

وكتب الممثل الأمريكي في تعليقه: "أفضل أصدقائي الجدد لم يرغب في ضربي. أراد فقط أن يعانقني".

ويشار إلى أن خاسبيك من مواليد 7 يوليو 2002، وهو مدون فيديو روسي قزم. في سبتمبر 2022، وقع عقدا مع UFC تعهد فيه بالترويج لهذه البطولة.

المصدر: غازيتا رو