معرض في موسكو يكشف عن لوحات فنية رسمها فيكتور بوت في سجن أمريكي

عرض العضو في الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي، فيكتور بوت، لوحات فنية رسمها أثناء إقامته في السجن الأمريكي.

وذلك في إطار معرض أقيم يوم 7 مارس في ورشة "موسفيلم" السينمائية. أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية التي قالت إن فيكتور بوت أبدع في السجن الأمريكي عشرات اللوحات الفنية، بما فيه اللوحات التابعة للمرحلة الأخيرة من إبداعه التي كرّسه لذويه ونجوم السينما الروسية والذي تمكن نسبته إلى مدرسة الفن التشكيلي التجريدي.

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وقال فيكتور بوت:" كان من الصعب عليّ أن أتصور، عندما رسمت كل ذلك أن لوحاتي ستقدم في يوم ما في مثل هذه القاعة الرائعة، لكن ذلك قد تحقق، ما يدل على أن كل أحلامنا تتحقق".

وقد أعرب فيكتور بوت عن شكره للدبلوماسيين الروس وكل من أسهم في إطلاق سراحه.

وأهدى فيكتور بوت نسخة من إحدى لوحاته الفنية "بافيل لوسبيكايف نجم السينما الروسية" إلى ليونيد سلوتسكي زعيم الحزب الليبيرالي الديمقراطي.

وقال سلوتسكي إن لوحات فيكتور بوت رائعة وفريدة من نوعها وخاصة تلك التي أهداها إليه بوت. وأضاف أنه سعيد بالفرصة التي أتيحت له للاطلاع على أعمال بوت الفنية التي تساعد على العيش والصمود والتصدي لكل التحديات مهما كانت صعبة.

يذكر أن فيكتور بوت من مواليد عام 1967 هو رجل الأعمال الروسي الذي اعتقل عام 2012 في تايلاند بطلب من السلطة الأمريكية بتهمة مزعومة هي الاتجار بالأسلحة. وقضى في السجن الأمريكي 10 أعوام قبل أن يتم الإفراج عنه وإعادته إلى الوطن في إطار حملة تبادل السجناء.

المصدر: تاس