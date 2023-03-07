العثور على كيلوغرامات من الذهب الخالص بمنزل بلوغر روسية شهيرة تهربت من الدفع الضريبي (فيديو+صور)

عثرت الشرطة وقوات حماية القانون في روسيا على مجوهرات وعدة كيلوغرامات من الذهب الخالص في منزل البلوغر الشهيرة "Lerchek" التي حاولت التهرب من دفع الضرائب.

وتبعا للمعلومات المتوفرة تم العثور في منزل المدونة على ثمانية كيلوغرامات من الذهب الخالص من عيار 999 أثناء عمليات البحث في منزل "Lerchek"، الذهب وجد على شكل سبائك تزن كل منها كيلوغراما واحدا، وييلغ سعر كل واحدة نحو 4.5 مليون روبل.

وأثناء تفتيش منزل البلوغر وزوجها عثر أيضا على جواز سفر أمريكي و10 جوازات سفر روسية.

وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أنه تم رفع قضية ضد المدونة وزوجها بموجب القانون الجنائي الروسي الذي يتعلق بالتواطؤ والتهرّب الضريبي، وأن عقوبة مخالفتهما للقانون قد تكون السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

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ووفقا للمحققين حاولت المدونة الشهيرة الالتفاف على نظام الضرائب العام في روسيا للتهرب من دفع الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل الشخصي المنصوص عليها في هذا النظام، وأشركت زوجها وأشخاصا آخرين من بينهم أقرباء وشركاء و"قامت بشكل غير قانوني بتقسيم شركتها للتهرب من دفع ضرائب بلغت قيمتها 300 مليون روبل".

المصدر: وكالات روسية