وفاة الممثل الأمريكي توم سايزمور

توفي الممثل الأمريكي توم سايزمور المعروف بدوره في فيلم "سايفينغ بايرت راين"، عن 61 عاما.

وقال مدير أعماله تشارلز لاغو أمس الجمعة في بيان: "أعلن ببالغ الحزن والأسى وفاة الممثل توماس إدورد سايزمور بسلام في مستشفى سانت جوزف في بوربانك" بكاليفورنيا، مضيفا أن "أخاه بول وأبناءه جايدن وجاغر (...) كانا بجانبه".

وكان الممثل يعاني تمددا في الأوعية الدموية داخل المخ منذ فبراير، ونزعت أجهزة الإنعاش عنه الجمعة. وقبل بضعة أيام، خلص الأطباء إلى أن أي تدخل طبي لم يعد نافعا في وضعه، بحسب لاغو.

وعمل الممثل خلال مسيرته المهنية مع أسماء بارزة في المجال السينمائي في هوليوود. ومن بين أهم الأدوار التي تولاها تجسيده شخصية جندي أمريكي خلال الحرب العالمية الثانية في فيلم "سايفينغ بايرت راين" (1998) للمخرج ستيفن سبيلبرغ. ورشح هذا العمل لنيل جائزة أوسكار أفضل فيلم.

عاش سايزمور حياة مضطربة، إذ كان مدمنا على المخدرات وسجن مرات عدة.

المصدر: أ ف ب