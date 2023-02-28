سعد لمجرد يتقدم رسميا باستئناف الحكم بسجنه 6 سنوات

تقدم المغني المغربي، سعد لمجرد، الذي حوكم الأسبوع الماضي أمام محكمة الجنايات في باريس بتهمة الاغتصاب، يوم الثلاثاء، باستئناف الحكم الصادر في حقه بالسجن 6 سنوات.

وأعلن محامياه تييري هيرتسوغ وجان مارك فيديدا ومصدر قضائي، لوكالة فرانس برس: "نظرا إلى تأكيده على البراءة، استأنف سعد المجرد اليوم الثلاثاء الحكم".

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وفي الحكم الصادر الجمعة، أبدت محكمة الجنايات في باريس "قناعتها" بحصول واقعة الاغتصاب التي وصفتها المدعية لورا في الدعوى التي رفعتها "بطريقة ثابتة ودقيقة".

وروت المدعية أمام المحكمة أن سعد لمجرد الذي التقته في ملهى ليلي في أكتوبر 2016، ضربها واغتصبها في غرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس.

وقد أودع المغني المشهور في العالم العربي، السجن مباشرة بعد صدور الحكم بموجب أمر بالحبس.

وقال محاميا المغني البالغ 37 عاما، إن "الأمر بالحبس الصادر في حقه لم يكن مبررا لأنه التزم باستمرار بشروط المراقبة القضائية التي كان خاضعا لها".

وسعد لمجرد مطلوب للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في منطقة فار جنوب فرنسا على خلفية اتهامات مشابهة مرتبطة بوقائع مفترضة حصلت في مدينة سان تروبيه سنة 2018.

المصدر: أ ف ب