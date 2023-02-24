بعد الحكم عليه بـ6 سنوات.. المغني المغربي سعد لمجرد يودع زوجته ويقضي ليلته الأولى في السجن

أصدرت المحكمة الجنائية في باريس يوم الجمعة حكمها على النجم المغربي سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات، بعد إدانته باغتصاب شابة وضربها في غرفة فندق في العاصمة الفرنسية في أكتوبر 2016.

وبعد سبع ساعات من المداولات، قالت المحكمة إنها "مقتنعة" بحصول واقعة الاغتصاب التي وصفتها بشكل ثابت ودقيق، المدعية المدنية في القضية لورا بريول.

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وصدر أمر بالحبس ما يعني أن سعد لمجرد سيودع السجن على الفور.

وتم اعتقال سعد لمجرد على الفور من قاعة المحكمة.

وطلبت النيابة العامة الفرنسية الخميس، سجن سعد لمجرد سبع سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي.

وكان المغني المغربي نفى الأربعاء أمام محكمة الجنايات في باريس أن يكون اغتصب الشابة الفرنسية لورا بريول أو أقام علاقة معها.

وقال المدعي العام جان كريستوف موليه في نهاية مرافعته أمام محكمة الجنايات إن "لمجرد مذنب بارتكاب أعمال اغتصاب"، مطالبا أيضا بحظر دخوله إلى فرنسا لخمس سنوات بعد قضاء عقوبته.

المصدر: وكالات