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وفاة نجمة السينما الأمريكية راكيل ويلش عن عمر 82 عاما

الثقافة والفن

وفاة نجمة السينما الأمريكية راكيل ويلش عن عمر 82 عاما
Globallookpress g49/ZUMApress.com/Global Look Press
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توفيت الممثلة الأمريكية الشهيرة راكيل ويلش عن عمر 82 عاما بعد صراع مع المرض، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية ودولية.

وقالت عائلتها إن الممثلة توفيت في منزلها بلوس أنجلوس بعد فترة قصيرة كانت تعاني من المرض فيها.

وولدت جو راكيل تيخادا (اسمها قبل الزواج) في ميدنة شيكاغو بولاية إيلينوي الأمريكية في عام 1940.

وبدأت مسيرتها الفنية في الستينات من القرن الماضي، حيث اشتهرت بعد دوريها في فيلمي "رحلة رائعة" و"مليون سنة ق. م." عام 1966. وسرعان ما أصبحت أحد "رموز الإغراء" العالمية في عصرها.

وفاة نجمة السينما الأمريكية راكيل ويلش عن عمر 82 عاما
Legion-Media COLLECTION CHRISTOPHEL

وظهرت ويلش في عدد من الأفلام الكوميدية وأفلام الغرب الأمريكي (الويسترن) في الستينات والسبعينات.

وفازت بجائزة "غولدن غلوب" لدورها في "الفرسان الثلاثة" من إخراج ريتشارد ليستر عام 1974.

وفاة نجمة السينما الأمريكية راكيل ويلش عن عمر 82 عاما
AFP

وفي عام 1995 تم اختيارها ضمن "النجوم الـ 100 الأكثر إغراء في تاريخ السينما" حسب تصنيف مجلة "إمباير". ووضعتها مجلة "بلاي بوي" في المركز الثالث ضمن قائمتها "للنجوم الـ 100 الأكثر إغراء في القرن العشرين".

المصدر: RT+وكالات

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