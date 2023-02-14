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اعتقال مغني راب أمريكي لاعتدائه على زوجته الحامل

الثقافة والفن

اعتقال مغني راب أمريكي لاعتدائه على زوجته الحامل
Legion-Media
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ألقي القبض على مغني الراب الأمريكي، بلايبوي كارتي، البالغ من العمر 26 عاما في ولاية جورجيا الأمريكية، بعد محاولته خنق زوجته الحامل.

وذكرموقع TMZ، أن السبب كان هجوم الموسيقي على زوجته الحامل.

وبحسب الضحية، فإن مغني الراب كارتي حاول خنقها واشتكت من ضغط على حلقها بيديه، حتى عانت الفتاة من مشاكل في التنفس، ومع ذلك، تمكنت من الفرار.

وقالت الشرطة إن الضحية أصيبت برضوض في رقبتها بعد الهجوم، ومع ذلك، نفى محامي مغني الراب كارتي الاتهامات الموجهة له.

وكان سبب الخلاف بينهما هو خلاف حول اختبار الأبوة، بحيث عاش الزوجان معا لأكثر من عامين.

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المصدر: نوفوستي 

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