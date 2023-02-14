فنانة مصرية كبيرة تعلن اعتزالها الفن

أعلنت الفنانة المصرية القديرة فادية عكاشة اعتزالها الفن، مشيرة إلى أنها لن تعود للوسط مرة أخرى لتقديم الأعمال التجارية.

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وأكدت أنها تشعر بأنها أدت رسالتها كما يجب، وأنها تريد أن تترك تاريخها الفني المشرف لأحفادها، دون أعمال أو مشاهد تلوث مسيرتها الفنية.

وقالت فادية عكاشة: حبيت أسيب رسالة جميلة، مقدرش أختم حياتي بأدوار تجارية، لأن ربنا أراد أني أسيب انطباع جيد عني عند الجمهور، فاعتزلت حتى احتفظ بـ تاريخي الفني المشرف، ولن أقدم أدوار لا تناسبني، أنا خلاص أديت الرسالة كما يجب ومعتزلة الفن.

وغابت الفنانة فادية عكاشة عن الشاشات، منذ عام 2012، بعد أن شاركت في مسلسل الخفافيش، ويعد هذا آخر أعمالها الفنية، مما يعني غيابها عن الوسط لأكثر من 11 عاما.

ومؤخرا، ظهرت الفنانة فادية عكاشة، خلال تكريمها من مهرجان القاهرة الدولي للدراما، الذي يتولى رئاسته الفنان القدير يحيى الفخراني، هذا المهرجان الذي سلط الضوء على النجوم المهمشين، الذي ابتعدوا عن الأضواء لعشرات السنين.

المصدر: القاهرة 24