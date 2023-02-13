صورة للعالم المصري الراحل أحمد زويل تثير ضجة وغضبا واسعين في مصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للعالم المصري الكبير الراحل أحمد زويل، وهو يدخن الشيشة في أحد المقاهي الشعبية بالقاهرة.

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وعن كواليس الصورة أوضح كريم فاروق، نجل المصور الصحفي المصري البارز فاروق إبراهيم، أن والده رافق الدكتور زويل في رحلة لمصر، عقب فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء، وفي تلك الرحلة كانت صور الدكتور زويل بين أبناء بلده بالغربية، ورصد الشارع الذي سمي باسمه، إلى جانب جولة في أهرامات الجيزة، وفي إحدى السهرات، صحبه لمقهى الفيشاوي بالحسين، وكانت صورته وهو يدخن الشيشة في لحظة عفوية إنسانية وتلقائية.

وأضاف أن والده كان يعمل على مشروع "يوم في حياة شخص"، الذي كان يوثق الأنشطة اليومية لنجوم كبار لمدة يوم كامل، ومن أبرز تلك الشخصيات الرئيس الراحل أنور السادات، والفنانة الكبيرة سعاد حسني، والأديب الكبير نجيب محفوظ، الذي تطلب تنفيذ الفكرة معه 6 أشهر كاملة، متابعا: "كان محفوظ يطلب من والدي تأجيل التصوير لليوم التالي، إلى أن تمت بصور متعددة لمحفوظ بداية من خروجه من بيته وتمشيته على النيل، وجلوسه على المقهى، وزيارة لسور الأزبكية لشراء الكتب".

وجاء ذلك فى إطار فعاليات "أسبوع القاهرة للصورة"، يستضيف "أكسيس جاليري" بمنطقة وسط البلد، معرض "الأسطورة" لعرض أرشيف المصور الصحفي البارز فاروق إبراهيم، الذي يضم عشرات اللقطات الفوتوغرافية النادرة لشخصيات عامة من رؤساء سابقين وسياسيين، وفنانين كبار، ووجوه مصرية عادية في لحظات إنسانية، ما يجعل المعرض أشبه بجولة في ذاكرة مصر على مدى ما يزيد عن نصف قرن.

وقال كريم فاروق إبراهيم، إن علاقة والده بالمصادر التي كان يقوم بتصويرها اتسمت بأريحية كبيرة، "نبعت بالأساس من لحظات نعيشها جميعا، وهي الرغبة في التصوير، التي حينها نطلب من أحد الأصدقاء أن يقوم بتصويرنا"، واستطاع فاروق إبراهيم أن يخلق من تلك الحالة الإنسانية صورا ولقطات مميزة مع الشخصيات البارزة.

وفي الوقت نفسه أثارت الصورة غضب عدد آخر من المصريين، حيث أكد البعض أنه لا يجوز تداول الصورة لعالم مصري يدخن الشيشة بهذه الطريقة والسخرية من الصورة.

المصدر: الشروق