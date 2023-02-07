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مغنيتان من دونباس تفوزان بجائزة "الغراموفون الذهبي" الموسيقية

الثقافة والفن

مغنيتان من دونباس تفوزان بجائزة
daytimenews.ru
المغنيتان من دونيتسك، ناتاليا كاتشورا ومارغاريتا ليسوفينا
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فازت المغنيتان من دونيتسك، ناتاليا كاتشورا ومارغاريتا ليسوفينا بجائزة "الغرامافون الذهبي" الموسيقية لقاء أدائهما لأغنية "وراءنا الدونباس" التي أصبحت نشيدا غير رسمي لمنطقة دونباس.

وقد هنأ رئيس جمهورية دونيتسك بالنيابة دينيس بوشيلين الفنانتيْن بمنحهما تلك الجائزة الموسيقية السامية، وقال في مدوّنته التي نشرها على قناة "تليغرام" التابعة له: أهنئ من صميم القلب ناتاليا كاتشورا و مارغاريتا ليسوفينا بمنحهما جائزة "الغرامافون الذهبي" لقاء أغنية "وراءنا الدونباس". لقد كان من المستحيل تصور ذلك وقت ولدت تلك الأغنية، والآن ها هي روسيا تمنحنا الجوائز".

يذكر أن الفنانتيْن تعملان في  مسرح "بروفون" الأكاديمي الدرامي الموسيقي. أما أغنية "وراءنا الدونباس" فغالبا ما تُقدّم  في الفعاليات الرسمية والمناسبات والاحتفالات المختلفة التي تقام في منطقة دونباس الروسية.

 ويتم منح جوائز "الغرامافون الذهبي" من قبل إذاعة "روسكويه راديو" الروسية. ويكرّم بها كل عام  الفنانون المبدعون لأكثر الأغنيات شعبية. وقد أقيم في 6 فبراير حفل توزيع جوائز "الغرامافون الذهبي" في بطرسبورغ.

المصدر: تاس

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