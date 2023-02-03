أصالة نصري: السعودية حبة دواء السعادة!

عبرت الفنانة السورية أصالة نصري عن سعادتها بالمشاركة في احتفالية "صوت الأرض" في المملكة العربية السعودية.

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وقالت أصالة في تغريدة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكرا شكرا شكرا على هالرفاهية الفنية الإنسانية المرتقية والعظيمة من جميع النواحي".

وأضافت: "مين غيرها السعوديه بتقدر تبهر تطرق أعماق المشاعر وتعدل كفة الأحزان وكل الهوايل اللي بهالدنيي الصعبة وتكون حبة الدواء اسمها سعادة بتغرق الدنيي كلها".

وشهد مسرح "محمد عبده آرينا" في منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، يوم الأربعاء، حفل "صوت الأرض" لتكريم الفنان السعودي الراحل طلال مداح، بناء على مبادرة أطلقها رئيس "هيئة الترفيه" المستشار تركي آل الشيخ.

وتعد "ليلة صوت الأرض" واحدة من أكبر الكرنفالات الفنية، حيث سجلت حضور أكثر من 43 فنان وفنانة من جميع أنحاء العالم العربي، للمشاركة في تكريم الراحل.

وشارك في الحفل عشرات الفنانين العرب، بينهم محمد عبده وهاني شاكر وخالد الشيخ ووليد توفيق وأحلام ونوال الكويتية ونجوى كرم وراشد الماجد وعبدالله الرويشد ورابح صقر وعبدالمجيد عبد الله وطلال سلامة وصابر الرباعي ويارا ووعد وأنغام وبلقيس وأصالة.

شكراً شكراً شكراً على هالرًفاهيه الفنيّه الإنسانيّه المرتقيه والعظيمه منّ جميع النّواحي .. مين غيرها السّعوديّه بتقدر تبهر تطرق أعماق المشاعر وتعدّل كفّة الأحزان وكلّ الهوايل اللي بهالدنيي الصّعبه وتكون حبّة الدّوا إسمها سعاده بتغرّق الدّنيي كلّها #ليلة_صوت_الارض — Assala (@AssalaOfficial) February 1, 2023

المصدر: RT