آل الشيخ يكرم عائلة الراحل طلال مداح في "ليلة صوت الأرض" (صور)

كرم رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، في "ليلة صوت الأرض" أمس الأربعاء، عائلة الفنان الراحل طلال مداح، على مسرح محمد عبده أرينا في العاصمة الرياض.

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كما كرم السفير المصري لدى المملكة، أحمد فاروق، عائلة الفنان طلال مداح، وتم إطلاق اسم "صوت الأرض" على استوديو SSL، أحد استوديوهات مرواس تكريما لقيثارة الشرق وعائلته.

وألقى آل الشيخ بهذه المناسبة كلمة قال فيها: "اليوم نتشرف بتكريم فنان قائد للأغنية السعودية وسعيدين بهذا الإقبال وهذا التنظيم، مخاطبا عائلة الراحل: "إن شاء الله تصير ليلة من ألف ليلة وتصير في التاريخ أنتم أبناء فنان عظيم، من حقكم ترفعون راسكم في بلدكم، اليوم في تكريم أبوكم".

وتعد "ليلة صوت الأرض" واحدة من أكبر الكرنفالات الفنية، حيث سجلت حضور أكثر من 43 فنان وفنانة من جميع أنحاء العالم العربي، للمشاركة في تكريم الراحل طلال مداح.

المصدر: واس