تركي آل الشيخ يعد صاحب تذكرة "فوق الخيال" بحدث "لن ينساه" (فيديو)

وعد رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ أن تكون مباراة كرة القدم بين نجوم فريقي الهلال والنصر السعودي ونادي باريس سان جيرمان، حدثا استثنائيا لصاحب تذكرة "فوق الخيال".

وبارك آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر"، لرجل الأعمال السعودي مشرف الغامدي، صاحب تذكرة "فوق الخيال" قائلا: "مبروك أخي مشرف الغامدي (..) عشرة مليون ريال للخير ومنصة إحسان(..) (مبروك) فوزك بتذكرة فوق الخيال، وجهز نفسك برنامجنا يبدأ من غدا إن شاء الله (..) وفي ميزان حسناتك يا رب".

ووعد آل الشيخ الغامدي بجدول أعمال حافل ومزدحم وبمفاجآت عدة.

مبروك اخوي مشرف الغامدي … عشرة مليون ريال للخير ومنصة احسان … وفوزك بتذكرة فوق الخيال وجهز نفسك برنامجنا يبدأ من بكرة ان شاءالله… وفي ميزان حسناتك يارب ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/ctBiXu9UpA — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 17, 2023

وفي 11 من الشهر الجاري، أوضح آل الشيخ عبر "تويتر" أن "رجل الأعمال العقاري مشرف بن أحمد الغامدي قدم أعلى عرض في المزاد على التذكرة الخيرية (فوق الخيال) بـ10 ملايين ريال سعودي (أي ما يعادل 2 مليون و662 ألفا و396 دولار أمريكي)".

وكان المسؤول السعودي أعلن عن مزاد يبدأ بمليون ريال على تذكرة "فوق الخيال" للمباراة، التي ستمنح صاحبها ميزات كبرى خلال اللقاء، منها حضور التتويج وتكريم الفائز بالكأس والدخول لغرفة الملابس.

ووعد آل الشيخ في تغريدة أخرى على تويتر بـ"حدث لن ينسى"، قائلا: "اجتمع نجوم كبار من فريقين عالميين (..) لحظات تاريخية (..) وسجل يا تاريخ، يوم ١٩ يناير في استاد الملك فهد حدث لن ينسى إن شاء الله".

اجتمع نجوم كبار من فريقين عالميين … لحظات تاريخية… وسجل ياتاريخ يوم ١٩ يناير في استاد الملك فهد حدث لن ينسى ان شاءالله ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/CcD3QkVX1S — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 17, 2023

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وتجمع مباراة غد الخميس في الرياض باريس سان جيرمان، بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مواجهة ودية أمام فريق سعودي مؤلف من نجوم فريقي الهلال والنصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسبق أن وصل الأرجنتيني مارسيلو غالاردو وطاقمه التدريبي للإشراف على الفريق الأخضر وقيادة فريق موسم الرياض، الذي يضم نجوم من فريقي الهلال والنصر، وهو الفائز بكأس ليبرتادوريس مرتين بصفته مدرب لـ"ريفر بليت".

المصدر: twitter/Turki_alalshikh





