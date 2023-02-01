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2023 "عام الشعر العربي" في السعودية

الثقافة والفن

2023
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قررت الحكومة السعودية، إطلاق اسم "عام الشعر العربي" على سنة 2023، وسط توقعات بإقامة برنامج حافل من الفعاليات الثقافية والأدبية التي تخص الشعر والنثر في المملكة طوال أشهر العام.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن "مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الدوري برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، الموافقة على تسمية عام 2023 بعام الشعر العربي".

وأشاد وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، بالقرار، وكتب عبر "تويتر": "أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، على دعم ثقافتنا وتمكينها".

وقالت وزارة الثقافة السعودية إن "القرار يهدف إلى تعزيز مكانة الشعر العربي في ثقافة الفرد، وإثراء الإبداع الشعري المتطور والمستدام، وإبراز المكون الحضاري الشعري وتجذره في تاريخ الجزيرة العربية".

وقال صالح الرشيد، وهو الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في تغريدة عبر تويتر: "تسمية عام 2023 (عام الشعر العربي) من قبل مجلس الوزراء يؤكد مدى دعم قيادة المملكة الرشيدة لتعزيز الأدوار الثقافية والإرث العربي في موطن الأدب والتاريخ والثقافة".

يذكر أن السعودية تنظم كل عام فعاليات سوق عكاظ التاريخي قبل بدء موسم الحج في تقليد قديم يعود إلى مئات السنين، عندما كان السوق مكانا يجتمع فيه الشعراء والتجار من مختلف أطراف شبه الجزيرة العربية.

المصدر: "واس" + "تويتر"

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