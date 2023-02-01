2023 "عام الشعر العربي" في السعودية

قررت الحكومة السعودية، إطلاق اسم "عام الشعر العربي" على سنة 2023، وسط توقعات بإقامة برنامج حافل من الفعاليات الثقافية والأدبية التي تخص الشعر والنثر في المملكة طوال أشهر العام.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن "مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الدوري برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، الموافقة على تسمية عام 2023 بعام الشعر العربي".

وأشاد وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، بالقرار، وكتب عبر "تويتر": "أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، على دعم ثقافتنا وتمكينها".

أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على دعم ثقافتنا وتمكينها.#عام_الشعر_العربي#رؤية_السعودية_2030https://t.co/3HErVclWBQpic.twitter.com/2i6LvAep1B — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) January 31, 2023

وقالت وزارة الثقافة السعودية إن "القرار يهدف إلى تعزيز مكانة الشعر العربي في ثقافة الفرد، وإثراء الإبداع الشعري المتطور والمستدام، وإبراز المكون الحضاري الشعري وتجذره في تاريخ الجزيرة العربية".

وقال صالح الرشيد، وهو الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في تغريدة عبر تويتر: "تسمية عام 2023 (عام الشعر العربي) من قبل مجلس الوزراء يؤكد مدى دعم قيادة المملكة الرشيدة لتعزيز الأدوار الثقافية والإرث العربي في موطن الأدب والتاريخ والثقافة".

تسمية عام 2023 #عام_الشعر_العربي من قِبل #مجلس_الوزراء يؤكّد مدى دعم قيادة المملكة الرشيدة؛ لتعزيز الأدوار الثقافية والإرث العربي في موطن الأدب والتاريخ والثقافة 🇸🇦#رؤية_السعودية_2030https://t.co/Mfv7Kha0yahttps://t.co/0aXQ6dfKxQ — صالح الرشيد (@Salehalrasheed) January 31, 2023

يذكر أن السعودية تنظم كل عام فعاليات سوق عكاظ التاريخي قبل بدء موسم الحج في تقليد قديم يعود إلى مئات السنين، عندما كان السوق مكانا يجتمع فيه الشعراء والتجار من مختلف أطراف شبه الجزيرة العربية.

المصدر: "واس" + "تويتر"