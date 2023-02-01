CNN: اتهام الممثل بالدوين بالقتل غير العمد

أفادت قناة CNN بأن مكتب المدعي العام بولاية نيو مكسيكو الأمريكية وجه اتهاما رسميا إلى الممثل أليك بالدوي بالقتل غير العمد لمديرة التصوير غالينا هاتشينز، خلال تصوير فيلم Rust.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم توجيه تهمة مماثلة إلى هانا غوتيريز ريد، المسؤولة عن الأسلحة في الفيلم. وذكرت أن المحامين أكدوا براءة موكليهم.

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ووقعت الحادثة في 21 أكتوبر 2021، في موقع تصوير Rust في مزرعة في سانتا فتي بولاية نيو مكسيكو، عندما ضغط بالدوين على الزناد من سلاح كان يفترض أنه يحوي طلقات خلبية، لكن طلقة حية أصابت هاتشنز البالغة 42 عاما وأدت إلى مقتلها، فيما أصيب المخرج جويل سوزا بجروح.

وأثار هذا الحادث صدمة كبيرة في هوليوود، وكان له وقع قوي جدا داخل الولايات المتحدة وخارجها، وأدت إلى تصاعد المطالبات بمنع وجود أي أسلحة نارية في مواقع التصوير.

المصدر: تاس