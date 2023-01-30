فيلم "بطل العالم" الروسي يعرض في الدار الروسية بالقاهرة

بدأت "أيام جمعية شعوب يوراسيا" في جمهورية مصر العربية بعرض فيلم "بطل العالم" بمشاركة بطل العالم الـ12 السوفيتي الروسي في الشطرنج، أناتولي كاربوف.

وذلك في إطار المهرجان السينمائي "وحدة الفن" الذي تنظّمه الدار الروسية في القاهرة.

يذكر أن فيلم "بطل العالم" (2021) من إخراج الروسي، أليكي سيدوروف الذي تم تكريمه بجائزة " النسر الذهبي، كأفضل فيلم عام 2022 في روسيا تم عرضه في قاعة الاحتفالات للمركز الروسي للعلوم والثقافة في القاهرة.

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ويُسلط الفيلم السينمائي الروسي الضوء على مباراة بطولة العالم في الشطرنج عام 1978 بين، أناتولي كاربوف من جهة والمنشق السوفيتي فيكتور كورتشنوي، من جهة أخرى والذي غادر الاتحاد السوفيتي ليعيش في الغرب.

وقال أندريه بليانينوف رئيس جمعية شعوب يوراسيا في كلمة ألقاها في افتتاح "أيام جمعية شعوب يوراسيا" في القاهرة : "نفتتح اليوم مهرجان "أيام جمعية شعوب يوراسيا". وعندما نزور مصر نشعر دائما بالدعم والصداقة. لكن من المهم وصول بطل العالم الأسبق في الشطرنج أناتولي كاربوف إلى القاهرة ليشارك في افتتاح المهرجان السينمائي وعرض الفيلم.

وأضاف قائلا:" إن طريق كاربوف إلى قمة الشطرنج كان صعبا ودراميا ومسيَّسا، لكن المباراة التي أقيمت لأول مرة في آسيا تُوّجت بفوز أستاذ الشطرنج السوفيتي".

وعقد أناتولي كاربوف قبل عرض فيلم "بطل العالم" لقاء بأعضاء اتحاد الشطرنج المصري والصحفيين المحليين.

يذكر أن المهرجان السينمائي في القاهرة سيعرض كذلك فيلم "الثالوث" المنغولي وفيلم "نارتاي" الكازاخستاني .

وقد استمرت فعاليات المهرجان الأحد 29 يناير بافتتاح معرض "كتاب الشاعر والفنان".

وعقدت الأحد كذلك جلسة المجلس العام للجمعية التي أسفرت عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون.

كما يُخطط الأسبوع الجاري لعقد لقاءات مع نواب البرلمان المصري وعقد ندوة لرجال الأعمال، وستنتهي فعاليات جمعية شعوب يوراسيا يوم 2 فبراير المقبل.

المصدر: تاس