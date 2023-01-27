كاتب روسي مشهور يتطوع للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة

وقّع الكاتب والسياسي الروسي المشهور، زاخار بريليبين اتفاقية مع الحرس الوطني الروسي ليشارك في العملية العسكرية الخاصة كمتطوع ويقوم بأداء المهام القتالية.

أفادت بذلك الخميس 26 يناير، يليزافيتا كونداكوفا المتحدثة الرسمية باسم بريلببين، بصفته قياديا في حزب "روسيا العادلة – في سبيل الحقيقة".

وحسب المتحدثة فإن زاخار بريليبين له خبرة في مجال الخدمة في صفوف القوات الخاصة للشرطة الروسية، لذلك اتخذ قرارا بعقد اتفاقية مع قيادة الحرس الوطني الروسي.

وأعادت كونداكوفا إلى الأذهان أن كل الجمعيات الأدبية والإنسانية والخيرية التي تولى بريليبين إدارتها انضمت منذ أولى أيام العملية العسكرية الخاصة إلى العمل على تقديم شتى المساعدات للجنود الروس المشاركين في العملية.

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وقد أرسل بريليبين بعثات إنسانية عديدة إلى المناطق التي حررها الجيش الروسي. وقرر الكاتب الآن أن يشارك شخصيا في العملية العسكرية الخاصة.

يذكر أن زاخار بريليبين من مواليد عام 1975 هو الكاتب والسياسي الروسي المعروف برواياته " سانكا" ، "القرد الأسود" و"الدير" والعديد من القصص والدواوين الشعرية ومجموعات من المقالات السياسية والاجتماعية "رسائل من الدونباس" و"الفصيل" وغيرها .

انتقل الكاتب عام 2014 إلى منطقة الدونباس حيث كان نائبا لقائد الكتيبة برتبة رائد ومستشارا لرئيس جمهورية الدونيتسك زاخارتشينكو.

وقد تم انتخابه عام 2021 ليكون واحدا من قياديي الحزب البرلماني الروسي "روسيا العادلة – في سبيل الحقيقة".

المصدر: تاس