روسيا.. تحضيرات للإعلان عن إنشاء حزب سياسي جديد

أعلن حزب "وطنيو روسيا" قراره الدمج مع حزبي "روسيا العادلة" و"في سبيل الحقيقة"، وفق ما أفادت به نائبة رئيس الحزب، ناديجدا كورنييفا.

وقالت كورنييفا لوكالة "نوفوستي": "قررنا الاندماج وحل الحزب".

وتعقد الأحزاب الثلاثة، اليوم الاثنين، مؤتمرات سياسية منفصلة لمناقشة موضوع الاندماج فيما بينها، ومن المقرر أن تعلن خلال مؤتمر موحد عن نشوء حزب يساري وطني جديد يحمل اسم "روسيا العادلة - في سبيل الحقيقة".

وسابقا اليوم، أعرب سيرغي ميرونوف، رئيس حزب "روسيا العادلة" المزمع أن يشكل أساسا للحزب الجديد، عن أمله في أن يختاره مندوبو المؤتمر الموحد رئيسا للحزب الجديد، على أن يشغل كل من الكاتب زاخار بريليبين (رئيس حزب "في سبيل الحقيقة") وغينادي سيميغين (رئيس حزب "وطنيو روسيا") منصب رئيسين مشاركين للحزب الجديد.

المصدر: "نوفوستي"