يونايتد يقلب الطاولة على جاره "السيتي" في ديربي مانشستر

حول مانشستر يونايتد تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1 على جاره مانشستر سيتي، اليوم السبت، في قمة الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم البديل جاك غريليش لـ"السيتي" بحلول الدقيقة 60، بهدف من ضربة رأسية جميلة، قبل أن يرد يونايتد بهدفين في غضون ثلاث دقائق فقط سجلهما برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد في الدقيقتين 79 و82 تواليا.

وبهذه النتيجة، رفع اليونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث بالدوري، بينما تجمد رصيد "السيتي"، حامل اللقب عند 39 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق خمس نقاط عن المتصدر أرسنال.

وسيكون بمقدور أرسنال توسيع الفارق عن مانشستر سيتي إلى ثماني نقاط في حال فوزه على مضيفه توتنهام غدا في ديربي لندن.

المصدر: RT