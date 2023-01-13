جدل واسع بعد إعلان وفاة الفنانة المصرية سوسن بدر.. ونقابة الممثلين ترد

أثارت شائعات وفاة الفنانة المصرية الكبيرة سوسن بدر قلق جمهورها، وذلك بعد انتشارها خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأعرب الفنان أشرف زكي في تصريح لـ القاهرة 24 عن استيائه من تلك الشائعات، مؤكدا أن الفنانة سوسن بدر بخير وصحتها جيدة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تخرج شائعات تزعم وفاة سوسن بدر، ففي شهر أكتوبر عام 2021، خرجت شائعات تزعم وفاتها جراء إصابتها بكورونا، إلا أن نقابة المهن التمثيلية نفت تلك الشائعات.

ويُشار إلى أن سوسن بدر تبلغ من العمر 65 عاما، وهي ابنة الفنانة آمال سالم، الشهيرة بدور الخالة أمونة في مسرحية ريا وسكينة، وقدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني في السينما والتلفزيون، ومنها في السينما: سلام ياصاحبي، ساعه نص، الحرافيش، الشوق، السايس، الحب للحب، ابن القنصل، احكي يا شهرزاد، حبيبي دائما، حب البنات، كارت أحمر، شمس الزناتي، ديل السمكة، الفرح، ومن أبرز مسلسلاتها: أبو العروسة، السرايا، يونس ولد فضة، البرنسيسة، الحلال والحرام، أهو ده اللي صار، الرحايا، أم العروسة، الشهاب، الفجالة، ضمير أبلة حكمت، عايزة اتجوز، أحزان مريم، أحلام الفتي الطائر، الدالي، حديث الصباح والمساء، غراند أوتيل.

المصدر: القاهرة 24