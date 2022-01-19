مصر.. الفنانة سوسن بدر تكشف عن اسمها الحقيقي ورأيها في الحجاب مع الفن

كشفت الفنانة المصرية سوسن بدر العديد من الأسرار الشخصية والمهنية، موضحة أن اسمها الحقيقي سوزان أحمد بدر الدين، لكن اسم سوسن أطلقه عليها المخرج الراحل شادي عبدالسلام.

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وأوضحت أن أكثر ممثلة تشبهها من الجيل الحالي هي منى زكي، لأن ملامحها مصرية للغاية، وكذلك ولاء الشريف، التي قامت بدور ابنتها في مسلسل "أبو العروسة". أما فيما يتعلق باللوك الجديد لها، أكدت أنها تعتبر شكلها الحالي مناسب لطبيعتها الآن.

وفيما يتعلق بقضايا المرأة، وتحديدا حول مشاكل الارتباط، وهل تقل فرص المرأة المدخنة في الارتباط، وهل يؤثر في ذلك فرق السن، فأجابت: "لا معتقدش التدخين هو اللي هيحجب فرصها ما ممكن ترتبط برضو براجل بيدخن يعني.. واللي بينهي العلاقة مش فرق السن، ولكن حاجات تانية خالص.. اللي بينجح العلاقة مش السن، ولكن احترام متبادل ومودة وثقة ورحمة ومشاركة وحاجات كتير جدا آخرها السن".

وبسؤالها عن علاقة الحجاب بالفن، وهل يتأثر الفن بارتداء الحجاب، قالت سوسن بدر: "مش المفروض الحجاب يلوي دراع الفن.. الحجاب ده حاجة شخصية.. سواء الحجاب أو الباروكة دي قناعات شخصية لا تقدر تقول صح ولا غلط ده أمر شخصي".

في السياق نفسه، أشارت الفنانة سوسن بدر إلى أن تربية البنات أصعب بكثير من الأولاد، وهذا لا ينفي أن التربية في حد ذاتها أمر صعب في كل الأحوال، أما عن شروطها وقت زواج ابنتها، قالت: "وقتها قلت لزوج بنتي إنه يتقي ربنا فيها وبس".

المصدر: المصري اليوم