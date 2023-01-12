 
مباشر

كيت بلانشيت تتألق في "غولدن غروب" وتحصد لقب أفضل ممثلة درامية

الثقافة والفن

Asatur Esayants
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ujae

تألقت الأسترالية كيت بلانشيت في الحفل الثمانين لجوائز "غولدن غلوب"، وحصلت على لقب أفضل ممثلة درامية في المسابقة هذه السنة.

فازت بلانشيت في المسابقة عن فئة "أفضل ممثلة درامية" عن دورها في فيلم "TAR" الذي لعبت فيه دور قائدة لفرقة موسيقية، والذي ألفه وأخرجه تود فيلدمان، وعرض لأول مرة في سبتمبر 2022 في مهرجان البندقية السينمائي الدولي بدورته 79.

وتنافس على لقب أفضل ممثلة درامية في "غولدن غلوب" هذا العام أيضا أوليفيا كولمان عن فيلم "Empire of the Light"، وميشيل وليامز عن فيلم " Fabelmans".

إقرأ المزيد
المغني الروسي الشهير شامان يقدّم عرضا موسيقيا للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة
المغني الروسي الشهير شامان يقدّم عرضا موسيقيا للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة

كما حصل الممثل الأمريكي الشاب، أوستن بالتر على جائزة أفضل ممثل درامي في "غولدن غلوب" هذه السنة، وذلك عن دوره في فيلم "Elvis" الذي يحكي قصة مغني الروك آند رول الشهير الراحل، ألفس بريسلي.

أما جائزة أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني فذهب هذا العام للمثل الشهير، كيفن كوستنر، عن دوره في مسلسل يلو ستون".

المصدر: نوفستي+وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا