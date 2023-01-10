المغني الروسي فيليب كيركوروف يخاطب صديقه القديم زيلينسكي

علّق المطرب الروسي الشهير فيليب كيركوروف على موضوع إدراج اسمه في قائمة العقوبات الأوكرانية الموجهة ضد فنانين وشخصيات عامة روسية.

وفي مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي وجه كيركوروف حديثه إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقال: "صديقي القديم وشريكي في التصوير المسرحي اندمج في الدور كثيرا، السيناريو الذي أرسلوه له عبر المحيط سيقوده وسيحول البلد الذي عُهد إليه إلى رماد، أنا آسف جدا عليه وعلى الأشخاص المقربين مني في أوكرانيا. لمدعاة للأسف أن الأشخاص المتعصبين الذين استولوا على برامج الدعاية والأخبار لا يسمحون للناس بسماع ما يقوله أقاربهم وأصدقاؤهم والآراء والأخبار البديلة الأخرى، أنا محظوظ لأنه تم حظر أغنياتي في أوكرانيا فقط حاليا".

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ووصف كيركوروف إدراج اسمه في قائمة العقوبات المذكورة بأنه مظهر من مظاهر "ثقافة الإلغاء" التي تشوه الواقع، والتي يثني عليها الغرب.

وقد كان الموقع الإلكتروني الخاص بالرئاسة الأوكرانية قد نشر يوم السبت الفائت مرسوما بقائمة عقوبات شملت 119 شخصية من الفنانين والشخصيات العامة الروسية، وكان من ضمنهم فيليب كيركوروف، والمغنيان دميتري بيلان وألكسندر بوينوف، والمطربات الروسيات ايرينا الّيغروفا، ولوليتا ميلافسكايا، وكذلك لاريسا دولينا، والمخرج السينمائي الروسي نيكيتا ميخالكوف، والكوميدي يفغيني بيتروسيان.

المصدر: تاس+وكالات روسية